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    Дифференцированные цены на ГСМ для транзитного транспорта необходимо ввести с 20 августа - Премьер-Министр

    16 Августа 2022, 11:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дифференцированные цены на дизельное топливо для транзитного транспорта необходимо ввести с 20 августа. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как объяснили в Минэнерго, в целях исполнения поручений Главы государства, данных по итогам расширенного заседания Правительства, Министерством энергетики разработан проект приказа, предусматривающий установление дифференцированных цен на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы.

    «Цены будут дифференцированы в зависимости от резиденства, объемов потребления и от вида транспорта. Согласно проекту приказа для наших граждан при наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, также для грузового транспорта – при наличии водительского удостоверения и документов, то есть техпаспорта на автотранспортное средство, подтверждающего его казахстанскую регистрацию - лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр», - сказал министр энергетики Болат Акчулаков на заседании Правительства.

    По словам министра, проект приказа находится на онлайн-обсуждении до 18 августа на сайте «Открытые НПА».

    «Для решения вопросов текущей ситуации с аномальным спросом на дизельное топливо все ресурсы будут распределяться в первую очередь в адрес сельхозтоваропроизводителей (СХТП) и АЗС. Остатки топлива для промышленных предприятий и КТЖ будут распределяться во вторую очередь, а в случае недостачи – необходимые объемы будут импортированы», - пояснил министр.

    В настоящее время рассматриваются оптимизация и перенос сроков планово-предупредительных ремонтов отечественных НПЗ и возможность увеличения загрузки.

    В свою очередь глава Кабмина Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики принять своевременные меры по недопущению дефицита на отечественном рынке горюче-смазочных материалов.

    «Нужно провести соответствующую работу с владельцами АЗС. Граждане не должны страдать из-за этого. Правила, которые вы озвучили по дифференциации цен на ГСМ отечественным потребителям и транзитному автотранспорту, необходимо оперативно принять и ввести в действие с 20 августа», - заявил А. Смаилов, обращаясь к министру.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Цены и тарифы Минэнерго РК
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