Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Диджей Imanbek передал награду в музей Павлодара

    26 Июня 2023, 23:47

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Казахстанский диджей и саунд-продюсер, обладатель «Грэмми» Иманбек Зейкенов передал свой платиновый диск Павлодарскому областному музею имени Потанина. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    «Наш знаменитый земляк, обладатель «Грэмми» диджей Иманбек Зейкенов передал музею платиновый диск, врученный ему в 2021 году. В ближайшее время диск можно будет увидеть в экспозиции музея», – добавили в учреждении культуры.

    Фото: instagram.com/ar_man_kazakhstan/

    Напомним, платиновый диск Иманбек получил за композицию «Big» с Rita Ora и David Guetta. Песню выпустили в феврале 2021 года. Трек совмещает в себе танцевальную музыку, электро-поп, хип-хоп и хаус. Музыкальные критики отмечали звук и вокал. Песня заняла седьмую строчку чарта в Болгарии, а также была в чартах Германии, Венгрии, Ирландии, Литвы, Швейцарии и Великобритании. В рейтинге Billboard Dance/Electronic Songs трек занимал 11 место.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Регионы Казахстана Современная культура Общество Музыка Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Артисты из стран ШОС выступили на фестивале «Опералия» в Астане
    Гала-концерт Международного военно-музыкального фестиваля прошел в Астане
    Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне