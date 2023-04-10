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    Диас Кален завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по борьбе в Астане

    10 Апреля 2023, 22:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Борец из Казахстана греко-римского стиля Диас Кален выиграл медаль проходящего в Астане чемпионата Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Qazsport.

    В финале весовой категории до 82 килограммов 25-летний казахстанский спортсмен встретился с представителем Кыргызстана Акылбеком Талантбековым и потерпел поражение со счетом 2:3, став обладателем серебряной медали соревнований.

    Отметим, что ранее другие казахстанские борцы Алмат Кебиспаев и Ибрагим Магомадов выиграли бронзовую и золотую медали домашнего первенства континента соответственно.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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