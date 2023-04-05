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    Диана Арысова назначена заместителем председателя правления НК «КазМунайГаз»

    5 Апреля 2023, 10:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО НК «КазМунайГаз» произошли изменения в составе руководства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

    Арысова Диана Айдаровна назначена заместителем председателя Правления АО НК «КазМунайГаз». Она будет курировать направление экономики и финансов.

    С 2016 по 2023 годы Д.Арысова занимала должность директора департамента ревизии счетов нефтегазовых операций (СНО) в ТОО «PSA».

    В разные годы работала финансовым директором, заместителем генерального директора по экономике и финансам в ТОО «KMG Drilling&Services»; и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам, директором департамента корпоративного финансирования АО «МНК «КазМунайТениз»; координатором проектов в области энергетики в посольстве Великобритании в Казахстане.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КазМунайГаз Назначения Нефть
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