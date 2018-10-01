Диалоговый центр между религиями и цивилизациями имени Назарбаева могут создать в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий выдвинута инициатива перезапуска работы Международного центра культур и религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Сената Парламента РК, руководитель Секретариата Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать в завтрашней декларации Съезда Международный центр культур и религий в качестве Диалогового центра между религиями и цивилизациями имени Назарбаева.

«В этом году исполняется 15 лет Съезду лидеров международных и традиционных религий. За это время данный форум превратился в эффективную диалоговую площадку обсуждения жизненно важных вопросов человечества. Во время II съезда Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев запустил работу Международного центра культур и религий. Главная его цель - осуществление всех решений съезда. По-нашему, пришло время усилить роль подобных институтов. В связи с этим, предлагаем заново возобновить работу Международного центра культур и религий в качестве Диалогового центра между культурами и цивилизациями имени Назарбаева. Мы надеемся получить поддержку данной инициативы. За границей уже давно работают подобные центры. Есть результаты. Мы должны использовать их опыт. Поэтому, если вы не против, мы планируем внести данное предложение в Декларацию завтрашнего Съезда», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Члены Секретариата поддержали данную инициативу.

Международный центр культур и религий был создан в соответствии с Планом мероприятий по реализации инициатив, озвученных Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым на II Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Основополагающей целью Центра является содействие продвижению на новый уровень роли Казахстана как одного из международных центров межкультурного и межконфессионального диалога. Это способствует популяризации на международном уровне опыта нашего государства по укреплению межконфессионального согласия и единства народа Казахстана.

Напомним, 10-11 октября пройдет VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В открытии Съезда примут участие президент Сербии Александр Вучич и Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Председателем на заседании выступит Глава государства Нурсултан Назарбаев.



Автор: Арман Аскаров

Первод: Сабина Биржанова