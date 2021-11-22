Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Диалог власти и общества: стартовал Х Гражданский форум

    22 Ноября 2021, 10:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось открытие крупнейшего события года 30-летия Независимости Казахстана в сфере взаимодействия с неправительственным сектором: X Гражданского форума Казахстана «30 лет партнерства в интересах устойчивого развития общества и государства». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Открыли юбилейный форум министр информации и общественного развития Аида Балаева и президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева.

    В своем приветствии министр подчеркнула, что Х Гражданский форум - не просто юбилейное мероприятие, а важное событие, работа которого полностью посвящена итогам 30-летия Независимости Казахстана. А.Балаева напомнила, что гражданский сектор страны на заре Независимости начинался с пары десятков НПО, а сегодня вырос до самого развитого в Центральной Азии общественного института. Так, ежегодно ряды казахстанского «третьего сектора» пополняются в среднем на 150 новых участников.
    «Гражданский форум – это далеко не «декларативно-протокольный слёт нпо-шников», как утверждают некоторые непосвященные обыватели, а самый настоящий рабочий процесс, где зарождаются прикладные идеи и инициативы, где министры и акимы наравне с гражданскими активистами составляют планы совместных действий, где государство делегирует НПО решение отдельных социальных проблем», — сказала министр.

    Отметим, впервые в работе Гражданского форума принимают участие международные партнеры Казахстана в лице ОБСЕ, ПРООН, ЮНИСЕФ, Фонда Фридриха Эберта, ЮНЕСКО, ЮСАИД. А.Балаева отметила их значительный вклад в развитие казахстанского гражданского общества. «Хочу поблагодарить эти миссии за конструктивный диалог и ценные рекомендации, за взаимопонимание и поддержку, за гуманность и открытость», — сказала она.

    В свою очередь, президент Гражданского Альянса Казахстана Б.Нургазиева отметила, что Гражданский форум — главная площадка страны для конструктивного диалога общества, власти и бизнеса. «Сегодня Гражданский Форум приобрел общенациональный характер.
    Стал действенным механизмом обратной связи населения и власти. Есть все основания полагать, что неправительственный сектор сформировался в реальную общественную силу», — сказала она.

    Работа X Гражданского форума будет проходить 5 дней с 22 по 26 ноября в городах Нур-Султан и Алматы в гибридном (онлайн и офлайн) формате.
    Онлайн-участие в форуме могут принять все желающие, трансляция будет вестись ежедневно на специальных страницах в соцсетях YouTube и Facebook, зрители смогут задавать свои вопросы в комментариях и оперативно получать обратную связь.
    Планируется охватить более 20 тысяч участников из числа представителей НПО и общественности, государственных органов и квазигоссектора, СМИ и бизнеса.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    НПО Общество МИОР Аида Балаева
    Новости по теме
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау