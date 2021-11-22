Диалог власти и общества: стартовал Х Гражданский форум

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось открытие крупнейшего события года 30-летия Независимости Казахстана в сфере взаимодействия с неправительственным сектором: X Гражданского форума Казахстана «30 лет партнерства в интересах устойчивого развития общества и государства». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Открыли юбилейный форум министр информации и общественного развития Аида Балаева и президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева.

В своем приветствии министр подчеркнула, что Х Гражданский форум - не просто юбилейное мероприятие, а важное событие, работа которого полностью посвящена итогам 30-летия Независимости Казахстана. А.Балаева напомнила, что гражданский сектор страны на заре Независимости начинался с пары десятков НПО, а сегодня вырос до самого развитого в Центральной Азии общественного института. Так, ежегодно ряды казахстанского «третьего сектора» пополняются в среднем на 150 новых участников.

«Гражданский форум – это далеко не «декларативно-протокольный слёт нпо-шников», как утверждают некоторые непосвященные обыватели, а самый настоящий рабочий процесс, где зарождаются прикладные идеи и инициативы, где министры и акимы наравне с гражданскими активистами составляют планы совместных действий, где государство делегирует НПО решение отдельных социальных проблем», — сказала министр.

Отметим, впервые в работе Гражданского форума принимают участие международные партнеры Казахстана в лице ОБСЕ, ПРООН, ЮНИСЕФ, Фонда Фридриха Эберта, ЮНЕСКО, ЮСАИД. А.Балаева отметила их значительный вклад в развитие казахстанского гражданского общества. «Хочу поблагодарить эти миссии за конструктивный диалог и ценные рекомендации, за взаимопонимание и поддержку, за гуманность и открытость», — сказала она.

В свою очередь, президент Гражданского Альянса Казахстана Б.Нургазиева отметила, что Гражданский форум — главная площадка страны для конструктивного диалога общества, власти и бизнеса. «Сегодня Гражданский Форум приобрел общенациональный характер.

Стал действенным механизмом обратной связи населения и власти. Есть все основания полагать, что неправительственный сектор сформировался в реальную общественную силу», — сказала она.

Работа X Гражданского форума будет проходить 5 дней с 22 по 26 ноября в городах Нур-Султан и Алматы в гибридном (онлайн и офлайн) формате.

Онлайн-участие в форуме могут принять все желающие, трансляция будет вестись ежедневно на специальных страницах в соцсетях YouTube и Facebook, зрители смогут задавать свои вопросы в комментариях и оперативно получать обратную связь.

Планируется охватить более 20 тысяч участников из числа представителей НПО и общественности, государственных органов и квазигоссектора, СМИ и бизнеса.



