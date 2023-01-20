Диагностику состояния республиканских дорог проведут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в Северо-Казахстанской области филиал Центра качества дорожных активов обследует около 1,5 тысячи км участков дорог, в том числе 198 км – выполненных по гарантии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала, в прошлом году диагностику проводили на 1505 км республиканской автодорожной сети.

«Сбор данных о параметрах дорог осуществляется передвижной дорожной лабораторией. Она оснащена специализированным оборудованием, которое проходит ежегодную поверку и ежедневную калибровку. Диагностика включает измерение геометрических параметров дороги, модуль упругости дорожной одежды, коэффициент сцепления, показатели поперечной ровности (колеи), продольные и поперечные уклоны, интенсивность движения транспортного потока и другие параметры. Все они фиксируются с привязкой к системе координат GPS. По многим параметрам есть нарушения», - пояснили в пресс-службе.

На основании полученных данных специалисты составляют рекомендации по участкам и видам ремонтных работ. Отчеты направляют в Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«По данным АО «НК «ҚазАвтоЖол» формирует план работ по ремонту дорог. На этот год запланировали средние ремонты участков с неудовлетворительными эксплуатационными показателями на автодорогах «Мамлютка-Костанай», «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское», «Екатеринбург-Алматы», «Волошинка–Сергеевка–Тимирязево», «Кокшетау-Рузаевка» и капитальный – на участке дороги «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-граница РФ (на Омск)», - сообщили в пресс-службе.

Диагностику специалисты филиала центра качества дорожных активов начнут в апреле и завершат в конце октября.

Ранее полицейские сообщали, что провели за год 1661 обследование дорог протяженностью более 9,5 тысячи километров. Сотрудники отдела дорожной и технической инспекции выявили более двух тысяч недостатков. Большая часть дефектов была связана с состоянием дорожного полотна.



