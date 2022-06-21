Диагностика рака: высокотехнологические исследования станут доступными каждому казахстанцу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ежегодно от рака умирают более 16 тыс. человек, половина из них – лица молодого трудоспособного возраста. Эта цифра увеличивается с каждым годом, поскольку во многих случаях опухоль диагностируют на поздней стадии. Но благодаря инициативе врачей, физиков-ядерщиков становится возможной и доступной диагностика рака на ранних стадиях с применением радиофармпрепаратов, а также проведение диагностики труднодиагностируемых опухолей. На базе Президентской клиники в Казахстане открывается первый центр ядерной медицины с производственным комплексом с расширенным спектром радиофармацевтических препаратов, где бесперебойно будут функционировать два блока: производственный и диагностический. Уже совсем скоро высокотехнологические исследования станут доступными каждому казахстанцу.

Руководитель Центра ядерной медицины Президентской клиники Айгуль Садуакасова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» призналась, что открытие циклотронного комплекса – настоящий прорыв в казахстанской медицине и науке. Таким образом, врачи смогут охватить в два раза больше пациентов и диагностировать практически все виды онкопатологии. Айгуль Садуакасова поделилась мнением о том, как возникла идея создания циклотронного комплекса, об уникальности и преимуществах центра.

Более 70 тыс. человек в Казахстане нуждаются в применении методов ядерной медицины

«От рака страна теряет трудоспособное население. В прошлом году из 36 тыс. пациентов злокачественное образование выявлено у 11,5% человек. У них рак был диагностирован поздно. На сегодняшний день по статистике более 70 тыс. человек в стране нуждаются в применении методов ядерной медицины. В Казахстане имеется только один фармацевтический препарат, который синтезируется в трех центрах: в диагностическом центре (Корпоративный Фонд «UMC» при Назарбаев Университете), в Семее и в Институте ядерной физики города Алматы. Этот препарат универсальный, ведь с помощью него возможна диагностика хорошо питающихся и кровоснабжающихся онкологических заболеваний. Однако онкология не ограничивается только такими опухолями. Практически, у более 35% пациентов, обнаруживаются опухоли, которые не снабжаются кровью и не питаются. Это становится существенным барьером в работе онкологов. Имеющийся радиофармпрепарат не распознает многие виды опухолей, поэтому онкологам становится сложно ответить на многие вопросы в тактике лечения таких пациентов», - пояснила руководитель Центра ядерной медицины.

Как возникла идея создания циклотронного комплекса?

«В диагностическом центре имеется только один радиофармпрепарат – фторглюкоза и возник вопрос: а что дальше, как помочь онкологам, когда речь идет о низкометаболичных опухолях, как, к примеру, нейроэндокринные патологии. Ведь нейроэндокринная патология считается одной из белых пятен в онкологии. По этому виду заболевания до сих пор нет точной официальной статистики в стране. То есть, онколог только после оперативного лечения может узнать клеточный состав опухоли и ответить: что за опухоль. Но иногда это делается уже посмертно. В 2015 году возникла эта идея создания вкупе с диагностическим центром производственного блока. Мы столкнулись с проблемой длительного простоя нашего диагностического блока при имеющемся работоспособном оборудовании. У нас не было поставки радиофармпрепаратов. Ввиду частой поломки оборудования, нехватки расходных материалов для синтеза препаратов, мы простаивали около полугода. Из-за этого увеличивалась очередность пациентов, которым необходима диагностика заболевания», - сказала Айгуль Садуакасова.

К 2026 году на базе циклотронного комплекса будут производить 9 радиофармпрепаратов

Специалисты больницы решили, что необходимо расширяться в плане диагностики. Уже тогда возникла идея о налаживании производства нескольких радиофармпрепаратов. Проведя тщательный анализ статистических данных, врачи осознали необходимость производства 9 препаратов. Специалисты поставили перед собой задачу - запустить производственный и диагностический блок.

Спикер подчеркнула, что по всему миру таких центров, где одновременно налажено производство и проводится диагностика, единицы. По ее словам, производственный и диагностический блоки - это единое целое.

«Его разделить никак нельзя, потому что это производство ультракороткоживущих препаратов. На основе фтора препарат живет всего лишь 109 минут. Это период его полураспада. На основе углерода период полураспада составляет 20 минут. На основе кислорода – вообще секунды. Ни один центр не может запастись ими заранее, создать годовой запас и мирно работать. Поэтому возникла необходимость создания, к имеющемуся диагностическому оборудованию, производственного комплекса. Нам хотелось внести лепту в развитие ядерной медицины, начать диагностику труднодиагностируемых опухолей и стать надежными помощниками онкологам»,- призналась руководитель Центра ядерной медицины.

К 2026 году планируется выпустить здесь 9 радиофармпрепаратов.

«Основным препаратом в диагностическом процессе является фтордезоксиглюкоза. В дополнение к ней будут производиться 9 других радиофармпрепаратов. Однако при открытии центра не будут сразу доступны все девять препаратов. Опираясь на международный опыт, хочу отметить, что запуск новых препаратов планируется задолго до открытия центра. Если в планах запустить 6 радиофармпрепаратов, то в год производится по одному. Учитывая то, что над этой задачей работает опытная команда – наши национальные кадры, планируем выпускать в год по два радиофармпрепарата. К 2026 году будут доступны все 9 препаратов. Ожидаем, что поток пациентов, увеличится в два раза, и эффективность диагностики будет соответствовать международным стандартам», - пояснила врач.

По ее словам, у многих людей ошибочное представление о ядерной медицине. Многие считают, что сфера охватывает только онкологические заболевания. Однако доктор развеяла миф. Ядерная медицина может быть применима в кардиологии, неврологии, нейрохирургии и т.д.

Мы видим не только структуру органа или опухолевого процесса, но и можем дать оценку обменным процессам на клеточном уровне

«Планируем производить новые радиофармпрепараты, чтобы быть полезным и другим отраслям медицины. Мы хотим заниматься диагностикой болезней Альцгеймера, Паркинсона. Одними из первых в Средней Азии мы начали диагностировать эпилепсию с помощью методов ядерной медицины. Мы помогаем нейрохирургам обнаружить, где находится эпилептогенный очаг в головном мозге. Обнаружив его, доктор решит хирургическим или консервативным путем будет проводиться лечение. Если это хирургический вид лечения, то нейрохирург не пойдет на операцию с закрытыми глазами. Он уже будет знать: как правильно применить тактику лечения. Мы применяем гибридные технологии. То есть, видим не только структуру, но и активность клеточных процессов, насколько активно развивается заболевание. Мы проникаем в клеточный метаболизм и видим, как клетка питается, можем определить эффективность проведенного лечения», - подчеркнула спикер.

По ее словам, для оценки эффективности проведенного лечения необходимо наличие первичного исследования, которое проводится обязательно до лечения на позитронно-эмиссионном компьютерном томографе (ПЭТ/КТ).

На сегодняшний день по данным МАГАТЭ (Всемирное Агентство по атомной энергетике) один ПЭТ/КТ аппарат рассчитывается на 1 млн населения, вне зависимости от того, сколько пациентов стоят на учете. Еще в 2015 году на 17 млн казахстанцев рассчитывалось только два ПЭТ/КТ аппарата. Пациенты по полгода ждали своей очереди. К сожалению, многие умирали, не дождавшись диагностического исследования.

«Ядерная медицина направлена на оценку эффективности и распространенности заболевания. Если у человека рак легкого, то ему дают направление на КТ и делают снимок только легких. Уникальность ПЭТ/КТ аппарата в том, что врачи изучают все тело пациентов. За одно исследование можем увидеть первичную опухоль, его распространение во всем теле. Мы можем дать оценку распространенности заболевания, имея информацию о метастатическом поражении. Так как методы ядерной медицины имеют доступ к клеточному метаболизму, возможна оценка активности или агрессивности опухолевого процесса», - пояснила руководитель Центра ядерной медицины.

Новый диагностический аппарат ПЭТ/КТ, который будет доступен после открытия Центра ядерной медицины, имеет свои великолепные преимущества не только в визуализации опухолевого поражения, но и в увеличенной скорости сканирования и проведения исследования.

«Это ноу-хау. Мы все его называем шутя: «Наш космический аппарат». Техника тоже не стоит на месте. Так как это одна из новейших моделей в мире, увеличивается эффективность диагностики и разрешающей способности самого диагностического процесса», - поделилась спикер.

Радиофармпрепарат будет безопасным для применения пациентами

В центре ядерной медицины в производственном комплексе проводятся валидационные мероприятия для подтверждения правильности работы каждого оборудования.

«Мы должны доказать, что оборудование работает правильно. В нашей стране нет центров ядерной медицины, работающих по надлежащей производственной практике. Поэтому изначально мы поставили перед собой цель - получение лицензии GMP (надлежащая производственная практика) и подтвердить, что производство радиофармацевтических лекарственных средств абсолютно безопасно. Надлежащая производственная практика – одна из стандартизированных правил безопасности производственных процессов. Выпускаемое в будущем наше лекарственное средство или радиофармпрепарат будет безопасным для применения пациентом», - заверила руководитель Центра ядерной медицины Президентской клиники.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. По словам спикера, клиника не имела опыта запуска таких предприятий в рамках ГЧП.

«Однако уже перед сдачей и запуском объекта в эксплуатацию, хочу отметить, что это достаточно полезный опыт. Частный партнер при строительстве комплекса учитывал все наши пожелания. С нами согласовывалась каждая мелочь, не говоря уже о крупном оборудовании. Мы выбрали самое лучшее, что есть на международном рынке, начиная с производственного оборудования: циклотрон, горячие камеры, лаборатория контроля и качества. При строительстве комплекса учитывались все нормы радиационной безопасности. Наши санитарные правила значительно строже, чем в России, Европе и США», - пояснила врач.

Министерство здравоохранения уделяет особое внимание развитию ядерной медицины. Создана дорожная карта с указанием того, в каких областях откроются подобные центры. По словам спикера, в ближайшие 5 лет не будет острой необходимости ждать очередь для диагностики.

Каков алгоритм прохождения диагностического обследования

С открытием центра для пациентов не меняются условия обследования. Нуждающиеся в диагностике казахстанцы могут попасть в центр в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Чтобы попасть на исследование в рамках ГОБМП, необходимо получить направление у онколога. Если раньше необходимо было предоставить направление из онкодиспансера, то сейчас все упростили. Достаточно получить направление в обычной поликлинике по месту жительства. Руководитель Центра ядерной медицины подчеркнула, что это дорогостоящее исследование, однако государство берет на себя все обязательства.

«При внутривенном введении радиофармацевтического препарата, он с током крови распределяется по всему телу. Во время прохождения ПЭТ/КТ исследования, пациент находится в нашем отделении 3,5 или 4 часа. Это достаточно длительный процесс, так как перед внутривенном введении радиофармпрепарата пациент должен пройти вначале первичный мультидисциплинарный осмотр с подробным опросом, затем этап подготовки, который заключается в том, что пациент находится в темном, тихом помещении в горизонтальном положении один час для релаксации всего организма. Он должен расслабиться. Мы просим пациентов закрыть глаза, уснуть, отдохнуть. После одного часа релаксации внутривенно вводится радиофармпрепарат, доза которого рассчитывается строго на массу тела пациента. После введения радиофармпрепарат аккумулируется в тех зонах, где выражен клеточный метаболизм. Для правильного распределения препарата, пациент должен быть в голодном состоянии. Но необходимо пить обычную воду без газа не менее 1,5-2 л. После того как радиофармпрепарат распределится по всему организму, а это примерно в течение одного часа, пациенту проводится само диагностическое исследование – ПЭТ/КТ. В среднем на проведение ПЭТ/КТ всего тела уходит до 30-40 мин. После того, как исследование завершится, пациент может покинуть отделение только при разрешении службы радиационной безопасности. Сотрудники делают замеры радиоактивного фона. При нормальных результатах пациента можно отпустить домой. Каждому вручают памятку. В течение суток пациентов просят не контактировать с маленькими детьми, с лицами пожилого возраста или с болеющими людьми», - пояснила спикер.

Для диагностического обследования одного пациента одномоментно должны работать примерно 20 сотрудников производственного и диагностических отделений. Чтобы начать проведение исследования с 8:00 часов, сотрудники циклотронно-производственного комплекса должны будут выходить на работу в ночное время для своевременного синтеза ультракороткоживущего радиофармпрепарата.

В завершении беседы руководитель Центра ядерной медицины Президентской клиники призналась, что врачам очень повезло работать в таких условиях.

«С момента открытия диагностического блока в 2015 году, создана сильная команда. Мы строили объект почти 4 года. На протяжении всего времени беседовали с командами инженеров, врачей, химиков и физиков из других стран. Они отмечали, что впервые в своей практике сталкиваются с такой сильной командой, как здесь у нас, в Казахстане. Этот объект – наше национальное достояние. И эти лица, которые будут трудиться в Центре ядерной медицины, тоже считаются нашим национальным достоянием. Если бы в свое время имеющиеся специалисты не загорелись идеей создания такого центра, ничего бы не было сейчас здесь, в настоящем времени. Это уникальный объект и этим стоит гордиться. Необходимо подчеркнуть, что на базе нашего Центра ядерной медицины создан учебный центр. Мы хотим не просто запустить объект, но и подготовить будущие кадры для новых центров ядерной медицины, которые должны будут появиться в нашей стране. Необходимо отметить, что в таких центрах работают узкопрофильные и дефицитные по всему миру специалисты. Их обучение достаточно дорогое и длительное. И мы сейчас уже готовы начать процесс обучения будущих кадров в ядерной медицине. На базе нашего образовательного блока уже обучались врачи ядерной медицины медучреждения «Сункар», врачи, медицинские физики, химики, радиофармацевты Центра ядерной медицины и онкологии города Семей», - добавила Айгуль Садуакасова.



