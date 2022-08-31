Диабет, бесплодие и инвалидность: что ждет детей с лишним весом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В то время как врачи по всему миру говорят о «тихой» эпидемии ожирения вреди детей, анализ Минздрава РК, проведенный два года назад, показал, что 77,6% казахстанских детей с избыточной массой тела или ожирением воспринимаются своими родителями как имеющие нормальный вес. Другими словами, родители зачастую попустительски относятся к избытку веса у своего ребенка или отрицают ожирение как таковое. В итоге они не считают нужным контролировать питание ребенка.Почему родители закрывают глаза на проблему детского ожирения? Действительно ли в утробе матери закладывается склонность к набору веса? Может ли ребенок с лишним весом через некоторое время получить инвалидность? Корреспондент МИА «Казинформ» вместе с экспертами попыталась разобраться в проблеме роста числа казахстаских детей с избыточной массой тела.

В стране в 2020 году Национальным центром общественного здравоохранения при поддержке ЮНИСЕФ проводился эпиднадзор за детским ожирением, питанием и физической активностью. Результаты показывают, что 20,6% детей 6-9 лет имеют избыточную массу тела (включая ожирение), а 6,6% детей имеют ожирение. В обоих случаях мальчики больше подвержены ожирению, нежели девочки. Распространенность избыточной массы тела среди детей, проживающих в городской местности, составила 23,1%, это значимо выше по сравнению с детьми из сельской местности – 17,5%. В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:





Когда нужно бить тревогу?

Эндокринолог Жанна Тугаева назвала признаки, характеризирующие избыточный вес у ребенка. Растяжки на теле, потемнение естественных складок кожи, нечистота кожи (гусиная или шероховатая кожа) – при наличии этих признаков родителям следует бить тревогу. При гормональном нарушении и патологии щитовидной железы может наблюдаться слабость, утомляемость, запоры, сухость кожи, отставание в росте, в психическом развитии, плохая память и низкая успеваемость в школе. При высоком пролактине можно заподозрить нарушение цикла становления у девочек, у мальчиков может быть задержка полового развития. Патология надпочечников тоже ведет к избытку веса.

«Также бывает гормональный сбой. Обмен веществ могут нарушать гормоны надпочечников – пролактин, который повышен в норме только у беременных и кормящих. Когда пролактин высокий у мужчин, у небеременных и кормящих женщин, это может затормозить расщепление жиров и способствовать накоплению их в организме», - пояснила эндокринолог.

Однако доля гормональных расстройств как причина чрезмерного набора веса у детей не превышает 20-30%, считает Жанна Тугаева. По ее словам, это самая малая причина ожирения у детей.

«С начала пандемии индекс массы тела детей по всему миру стал стремительно расти»

Основная причина набора лишнего веса все-таки кроется в неправильном питании и ограниченной физической активности. Ситуацию также усугубила пандемия коронавируса. Официальных статистических данных по влиянию пандемии на детское ожирение пока нет. Повторный эпиднадзор в стране проведут в 2024 году. Однако уже сейчас в Минздраве признают, что с начала пандемии коронавирусной инфекции индекс массы тела детей по всему миру стал стремительно расти.

«По своим клиентам могу отметить, что обращений по проблемам веса среди взрослых и детей стало больше. Их жалобы начинаются со слов: «за время пандемии набрала 5 кг или ребенок набрал столько-то кг. Цифр и исследований пока нет. Безусловно, пандемия повлияла на рост числа детей с избыточным весом. Во время пандемии у людей было упадническое настроение, возникли проблемы с работой. Все стрессы заедались. Кроме еды у многих другого решения не было», - пояснила нутрициолог Марина Тё.

Она считает, что в ближайшие 5 лет ситуация будет еще хуже. По ее словам, текущая ситуация уже привела к эпидемии ожирения.

«Эпидемия – широко распространенное заболевание или патологическое изменение. Безусловно, проблема детского избыточного веса приобретает масштаб эпидемии, и ситуация будет усугубляться, потому что сейчас поколение гаджетов, которое очень мало двигается и имеет в доступе высокий процент рафинированной еды. В США проводились исследования, которые выявили, что с увеличением доставки еды очень сильно вырос процент ожирения. Доставка еды только в последние годы начала набирать обороты, особенно в пандемию улучшились сервисы и даже те люди, которые раньше не заказывали еду, стали это делать. Сервисов доставки еды стало все больше и больше, соответственно через пять лет проблема будет усугубляться», - считает нутрициолог.

«Я проводила опрос в Instagram и спросила: сказалась ли ваша проблема избыточного веса на качестве жизни, на самооценке. В большинстве случаев ответили «да». На вопрос о том, была бы ваша жизнь иной, если бы родители научили вас привычкам здорового питания в детстве, все отвечают «да», - поделилась нутрициолог.

Еда за просмотром телефона может привести к ожирению

Еще один фактор, влияющий на переедание, как детей, так и взрослых – гаджетизация, признают эксперты.

Фото:cdn.lifehacker.ru





«Еда за просмотром телефона и видео определенно влияет на переедание, и как следствие, может привести к ожирению. Поглощенный просмотром видео человек просто не реагирует на сигналы мозга о сытости. Кроме того, во время просмотра ТВ, видео, как отмечают ученые, люди часто употребляют так называемые пустые калории. В эту категорию входят фаст-фуд, газированные напитки, чипсы», - пояснили в Минздраве.

Фото:lastkey.ru





По словам эндокринолога, если ребенок смотрит телевизор во время еды, сигнал о насыщении приходит позднее, и тем самым ребенок переедает. В Минздраве настоятельно рекомендуют родителям во время еды выключать телевизор и просить детей отложить смартфоны и планшеты. Лишние звуки заставляют нас неосознанно переедать.

Маркетинговые фишки как причина набора лишнего веса

Даже общество навязывает ребенку правило «есть больше вредной еды». Яркие рекламы фастфуда, неполезных, но с привлекательной оберткой, продуктов ребенок видит каждый день. А полюбившиеся детьми персонажи как свинка Пеппа, Винни Пух и Карлсон – добрые толстые герои. Против этого маркетингового хода выступают многие диетологические организации, сообщила нутрициолог Марина Тё.

Фото:firststep-pe.co.uk





«Реклама «Растишки» твердит, что ребенок активно будет расти. Если выпьешь Actimel – укрепится иммунитет. Однако они не имеют ничего общего с иммунитетом. Ребенку намного полезнее выпить кефир без сахара. Родители переплачивают огромные деньги за упаковку «Растишки», только потому, что это реклама, хотя она содержит сахар. В магазинах полки со снеками и сладостями находятся на уровне детских глаз и детского роста. Эти факторы будут усугублять проблему», - подчеркнула нутрициолог.

Закладывается ли в утробе матери склонность к набору лишнего веса?

По мнению некоторых специалистов, уже в утробе матери закладывается склонность к набору лишнего веса. Поэтому эндокринолог рекомендует будущим мамам придерживаться диеты, ограничить сладкое, мучное и все продукты, которые ведут к накоплению жиров.

«Избыток веса изначально в период наступления беременности – это риск развития гестационного диабета у мамы. Это не хорошо для мамы и ребенка. Такой ребенок уже рождается с нарушением обмена веществ, он нуждается в лечении и дальнейшем наблюдении», - отметила эндокринолог.

По словам нутрициолога, на будущий вес ребенка влияет то, какой вес имеет мама при беременности, какой вес набирает во время беременности, какие стрессы испытывает, как будущая мама питается.

Фото:thesun.co.uk





«Все начинается с того, что необходимо правильно прикармливать ребенка и давать ему как можно больше разнообразной еды. С 4-х до 6-ти месяцев нужно вводить правильный прикорм ребенку и давать пробовать большое количество разнообразной еды. То есть, нужен правильный прикорм и максимально разнообразное питание», - пояснила нутрициолог.

Дети повторяют пищевые привычки родителей

Родители напрямую влияют на то, как питается их ребенок и как он выглядит. В Минздраве также настоятельно рекомендуют родителям быть хорошим образцом для подражания. Дети строят свое отношение к еде по принципу собственных родителей, поэтому, если они любят кушать в ресторанах быстрого питания нездоровую пищу, то и ребенок приобр

етет те же пищевые привычки, которые впоследствии будет очень трудно изменить.

Фото:dia-trofis.gr





«Есть исследования: в зависимости от того с кем ты ешь постоянно, будет зависеть количество еды. То есть, если рядом люди едят много, количество еды будет увеличиваться на 20% непроизвольно. Если рядом люди едят мало, то на 20% ты будешь есть меньше. Это происходит бессознательно. Ожирение – это результат выбора человеком высококалорийной еды. И на этот выбор влияют разные факторы, в том числе привычки и традиции, сформированные в семье», - считает нутрициолог.

Родители идут на поводу ребенка и выполняют все прихоти

Также на развитие избыточного веса и ожирения влияет и уменьшение физической активности, то есть расхода энергии, из-за сидячего образа жизни, последствий растущей урбанизации - люди меньше двигаются и ходят пешком, предпочитая передвигаться на транспорте, даже на небольшие расстояния, считают в ЮНИСЕФ.

Центр физической подготовки в Нур-Султане помогает детям бороться с лишним весом. По словам руководителя Центра Дмитрия Сафарова, в возрасте 5-9 лет каждый пятый ребенок, посещающий центр – ребенок с лишним весом, в процентном соотношении – 20%. В возрасте 10-13 лет каждый седьмой ребенок с лишним весом, в процентном соотношении 14%. В возрасте 14-17 лет один из десяти детей с лишним весом или 11%.

«Многие дети двигаются от дивана до кухни и до компьютера, особенно в период каникул. Родители все время заняты, не успевают готовить, ребенку проще заглянуть в холодильник, приготовить бутерброд и утолить голод. В итоге мы двигаемся мало, а калорий употребляем много и формируется избыток массы тела. Это имеет накопительный характер. Отсюда начинаются проблемы - это способствует появлению проблем с дыхательной, сердечнососудистой системой, работой внутренних органов», - пояснил фитнес-тренер.

По его словам, некоторые родители понимают, что нужно менять привычный образ жизни своего ребенка и заботиться о его здоровье. Однако есть и родители, которые думают, что ребенок вырастет, а лишний вес уйдет в рост.

«К сожалению, это так не работает. Небольшой избыточный вес уйдет, но не стоит забывать о четырех степенях ожирения. При первой степени жир может уйти за счет скачка в росте. Но опять же, когда-то ребенок перестанет расти, в конечном итоге неправильные пищевые привычки приведут к ожирению во взрослом возрасте. Кто понимает, тот действует, а кто не понимает - ждет глобальной проблемы со здоровьем, чтобы начать действовать. Мы создаем тренировочный процесс, но остальная работа за родителями. Мы максимально прививаем самодисциплину детям. Чтобы не уделять здесь время простым элементам, даем задания на дом. Так, мы ускоряем процесс избавления от лишнего веса», - пояснил фитнес-тренер.

Еще одна ошибка родителей заключается в том, что они идут на поводу у ребенка и выполняют все его прихоти.

«Когда родитель приводит ребенка на занятие, они поддерживают ребенка во время тренировок. Оставшись наедине с тренером, они просят жестче заниматься с ребенком. С одной стороны они выполняют роль покладистых родителей, с другой стороны через тренера пытаются сделать то, чего не могут сделать сами. Мы хотим одного, учим второму, даем третье. Когда ребенок выходит из центра, родители по привычке позволяют ему покупать все, что он хочет. За пределами зала родителю предстоит провести большую работу, в первую очередь, над собой. Ребенок должен воспитываться взрослыми, а взрослые не ведутся себя как взрослые. Не должно быть такого, что мама запрещает, а бабушка разрешает. Если у ребенка избыточный вес, все должны придерживаться одного принципа. Если хотите изменить ребенка, начните с себя, измените свое отношение к ребенку. Дети нас не слышат, они на нас смотрят. Только так они понимают, как следует себя вести, что есть», - пояснил Дмитрий Сафаров.

Фото:densegodnya.ru





Невылеченное в детстве ожирение может привести к инвалидизации

Самое плачевное в ситуации с детским ожирением – это то, что во взрослом периоде высока вероятность преждевременной смертности и инвалидности. Эти данные подтвердили в Министерстве здравоохранения РК.

«Доказано, что избыточная масса тела сокращает продолжительность жизни в среднем на 7 лет. Детское ожирение является фактором, обуславливающим более высокую вероятность ожирения, преждевременную смерть и инвалидность во взрослом возрасте. Ожирение в детском возрасте вызывает широкий спектр серьезных осложнений и повышенный риск раннего развития диабета, сердечнососудистых заболеваний, апноэ сна, психологических расстройств, инсулинорезистентности. Помимо этого, страдающие ожирением дети испытывают одышку, могут иметь нарушения опорно-двигательной системы, в особенности остеоартрит — крайне инвалидизирующее дегенеративное заболевание суставов, подвержены повышенному риску переломов; некоторые онкологические заболевания, в том числе рак эндометрии, молочной железы, яичника, предстательной железы, печени, желчного пузыря, почки и толстой кишки», - пояснили в Минздраве.

Фото:pnews.space





«Если избыток веса не лечить в детстве, потом это переходит во взрослый период. У взрослых избыток веса связан с диабетом, а диабет – это первая причина слепоты, ампутации ног, почечной недостаточности. То есть, невылеченное в детстве ожирение может привести к инвалидизации», - подчеркнула эндокринолог.

Есть ли в РК культура питания?

В ЮНИСЕФ пояснили, что основной причиной ожирения и избыточного веса является энергетический дисбаланс между потребляемыми и расходуемыми калориями.

Согласно исследованию, в Казахстане около трети (30,8%) детей в возрасте 6–9 лет употребляют сахаросодержащие прохладительные напитки один и более раз в неделю, а 16,7% - ежедневно. Уровень ежедневного потребления свежих фруктов и овощей низок: ежедневно потребляют фрукты всего 36,9% детей, а овощи - 33%.

Следовательно, стоит задуматься: есть ли в стране культура питания и приучают ли родители своих детей питаться правильно здоровой пищей?

«Культура питания – это знание основ правильного питания, свойств продуктов и их воздействия на организм, умение их правильно выбирать и готовить, по максимуму используя все полезные вещества; это знание правил подачи блюд и приема пищи, то есть, знание культуры потребления готовой пищи», - пояснили в Минздраве.

Нутрициолог считает, что в Казахстане есть некая культура питания. Однако зачастую этот термин многие путают с понятием «пищевые традиции».

«У кого-то культура питания – это кушать вилкой и ножом. Семейные общие трапезы тоже могут быть культурой питания. Поэтому я бы не сказала, что у нас нет культуры питания. Однако наш характер, национальный паттерн питания не отвечают требованиям здорового питания. Казахстан в 5-10 раз переедает соли за счет соленого мяса, колбасных изделий. Мы не соответствуем стандартам по низкому содержанию клетчатки в овощах в рационе, по слишком большому количеству продукции из белой муки. Это не плохой, но высоко рафинированный продукт, в ней мало питательных веществ в отличие от цельнозерновых круп. По продолжительности жизни мы проигрываем странам-лидерам на 12 лет. Это очень много. Это обусловлено типом и характером питания в нашей стране. Наш национальный характер/паттерн питания не соответствует критериям здорового питания», - пояснила нутрициолог Марина Тё.

Она отметила, что гостеприимство казахстанцев и мероприятия, которых крайне много в нашей жизни, сопряжены со столом, что, несомненно, пробуждает аппетит.

«В работе сталкиваюсь с бабушками, которые чрезмерно усердствуют в своем желании накормить внуков. Даже если у ребенка лишний вес, бабушка по пятницам несет блюдо с бауырсаками. Нам приходится расставлять границы, объяснять, что у ребенка есть проблема. Все мероприятия крутятся вокруг стола и еды. Даже среди женщин, которые хотят сбросить вес – это камень преткновения. Только небольшая часть молодых людей готова менять типы празднования на более активные формы, проводить активные игры. Цель нашего гостеприимства - накормить человека до отвала. Это наша специфичная проблема. Мы традиционно мало едим фруктов, овощей. К такому типу питания добавляется тренд западного типа питания: фастфуд, пицца, кола, гамбургеры. Так, формируется сложный, имеющий риски паттерн питания. Поэтому нам необходимо в целом менять парадигму самого типа питания», - считает нутрициолог.

Что предпринимает Министерство здравоохранения для борьбы с детским ожирением?

Министерством здравоохранения ведутся работы по открытию предприятий по здоровому питанию - «Здоровые столовые», «Здоровые кафетерии», «Здоровое бистро», «Здоровые магазины». К 2025 году таких объектов будет 44. С 2023 года планируется введение акциза на сахаросодержащие напитки. С 2024 года планируется проведение эпидемиологического исследования по эпидемиологическому надзору за детским ожирением в рамках инициативы ВОЗ «СОSI». Среди детей будет проводиться мониторинг заболеваемости ожирением на основе исследования детского ожирения и факторов риска по инициативе ВОЗ. Реализуется Национальная стратегия по профилактике избыточного веса и ожирения среди детей на 2021-2025 гг.

В медицинских университетах Казахстана существуют кафедры нутрициологии, а также образовательные программы для магистрантов. Целью создания кафедр питания во всех медицинских ВУЗах является высококвалифицированное преподавание основ нутрициологии, гигиенических проблем питания, диетологии, современных проблем питания и грудного вскармливания будущим врачам общей практики, врачам гигиенистам-эпидемиологам и специалистам общественного здравоохранения.

Однако не стоит забывать о том, что все начинается с семьи. Поэтому в Минздраве советуют очищать дом от всех нежелательных продуктов питания, не позволять себе покупать нездоровую пищу. Приобретать шагомеры для всех членов семьи и поставить цель каждому проходить определенное количество шагов в день. Постараться не давать ребенку сладкие напитки (лимонады, фруктовые соки). По возможности заменить их водой, морсами или компотами с малым содержанием сахара.

Советы от диетолога

По словам диетолога Лауры Актуреевой, полноценное сбалансированное питание должно покрывать потребности в макроэлементах, в том числе белков, жиров, углеводов, а также в микроэлементах и минералах.

«Нужно корректировать пищевые привычки. Чтобы ребенок полноценно правильно питался, следует убрать гаджеты, садиться за стол вместе, тщательно жевать еду. Родители, бабушки и дедушки должны подавать пример, что они готовы в достаточном количестве есть зелень, мясо, крупы. Эти продукты должны чередоваться. Следует также уменьшать количество мучного, рекомендуется не есть мучное на голодный желудок. Допустим, кусок пирога после еды не будет давать большой нагрузки на поджелудочную железу, не будет убивать аппетит ребенка. Если взрослые не будут корректировать свое питание, то ни одного ребенка-подростка заставить съесть овощи или зелень не получится. Поэтому нужно корректировать питание всех членов семьи. Ребенок не может сам составить продуктовую корзину. Это задача взрослых», - сказала диетолог.

Она рекомендует проходить профилактический осмотр, исследования, чтобы отследить параметры роста и веса. Даже на базе профосмотров можно отследить, насколько органы справляются с той нагрузкой, что мы получаем из еды.

«Ребенку нужно помочь собрать тарелку, чтобы в ней были овощи, зелень, крупы, белки. За счет этого можно решить проблему деструктивного пищевого поведения», - добавила диетолог.

«У детей по-разному можно развить любознательность к пищевой цепочке. Можно показать, как растут продукты, как мы их выращиваем, как их правильно следует есть. Так, пищевая цепочка ребенка начнет расширяться. Если родители имеют разнообразный рацион, рацион ребенка соответственно начнет расширяться», - пояснила нутрициолог Марина Тё.

Что подавать ребенку на завтрак, обед и ужин?

Бытует мнение, что супы – не самое полезное блюдо, также как и манная каша. Нутрициолог пояснила, что оба блюда могут быть частью рациона с особой добавкой.

«80% супа – это вода. Когда ребенок ест суп с хлебом, он через некоторое время снова проголодается. Поэтому к супу должна прилагаться дополнительная порция белка, цельнозерновой хлеб. Супы можно дополнить овощами или они должны быть густыми. В манной кашке нет клетчатки. Она может быть в рационе, если ребенок любит манную кашу. Но ее нужно дополнить белком в виде яйца или творога. Все зависит от возраста. Но в целом каждый прием пищи должен быть сбалансированным», - отметила Марина Тё.

Фото:flaviadario.files.wordpress.com





Поэтому на завтрак нутрициолог советует подавать ребенку цельнозерновой продукт, вдобавок яйцо, творог, нежирный сыр или творожную запеканку. В кашу можно добавить клетчатку, положив немного ягод. Обед и ужин должны быть сбалансированными. Для каждого возраста существуют размеры и нормы. В среднем ребенок должен съесть две порции белка либо три порции белковых продуктов. В день ребенок должен употреблять 2-3 порции молочных продуктов и 4-5 порций зерновых: крупы, зерновой хлеб, хлебцы, хлопья, если содержат клетчатку в себе, 4-5 порций овощей и фруктов.

В Минздраве рекомендуют заводить практику семейных завтраков, обедов и ужинов, ограничив спонтанные перекусы. За общим столом ребенок съест меньше вредного, чем в одиночку где-нибудь за компьютером. Также следует проследить, чтобы дети занимались спортом или иными видами физической активности. Если у ребенка есть проблемы с весом, хотя бы раз в год необходимо консультироваться с педиатром. Это позволит отслеживать ситуацию в динамике и не допускать ухудшений.

Упражнения для детей, чтобы избавиться от лишнего веса

Фитнес-тренер поделился комплексом упражнений для родителей и детей, которые можно выполнять дома, чтобы избавиться от лишнего веса.

Первый комплекс - суставная гимнастика. Это те упражнения, которые выполняют на физкультуре. Упражнения можно подбирать по уровню и уже сформировать под свои физические кондиции.

«Второе – комплекс ЛФК на развитие опорно-связочного аппарата, позвоночника. Мы описываем эти упражнения одним словом «супермен». Предлагаем встать на поясничный мостик, выполнить упражнения свечка, планка, подъем корпуса. Небольшой комплекс ЛФК поможет поддержанию мышечного тонуса опорно-связочного аппарата, то есть позвоночника.



Третий пункт – это гимнастика. По отжиманию можно подобрать уровень сложности. Если сложно отжиматься от пола, можно отжиматься от поверхности. Можно делать от стула, дивана, кровати, отталкиваясь от физического состояния. Ходьба на руках, идти вокруг своей оси по кругу, выпрыгивание с полуприсяду - эти упражнения тоже можно выполнять дома.

Четвертый пункт – упражнения на растяжку. Это базовые элементы на растяжку основных групп мышц: скрепка, бабочка, наклоны к ногам, положение «сидя, стоя». Упражнений на растяжку тоже очень много. Каждый человек может составить комплекс упражнений на растяжку. Мы лишь предлагаем формат, которого стоит придерживаться. Комплекс растяжек можно сформировать самому. Эти четыре пункта упражнений минимальный, базовый, но эффективный способ сохранить мышечный тонус», - пояснил фитнес-тренер.







