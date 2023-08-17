Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    ДГД вернули предпринимателю из Атырауской области 82 млн тенге

    17 Августа 2023, 09:10

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауской транспортной прокуратурой установлен факт необоснованного отказа в удовлетворении заявлений предпринимателя о возврате излишне уплаченных таможенных и налоговых платежей, передает МИА «Казинформ».

    Ежедневно мобильные группы органов транспортной прокуратуры фиксируют и проверяют различные сигналы от предпринимателей.

    При рассмотрении одного из таких сообщений Атырауской транспортной прокуратурой установлен факт необоснованного отказа в удовлетворении заявлений предпринимателя о возврате излишне уплаченных таможенных и налоговых платежей.

    «Так, добросовестный бизнесмен на протяжении нескольких месяцев получал ответы отказного характера от фискального органа со ссылкой на нормативный правовой акт, который порядка двух лет назад утратил силу.

    Только после вмешательства прокуратуры, государственный орган признал неправомерность своих действий и вернул часть ранее уплаченной суммы ввиду снижения тарифной ставки», - сообщили в Атырауской транспортной прокуратуре.

    В итоге, на счет предпринимателя поступили 82 млн тенге, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Налоги Атырау Прокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    8 сотрудников ДГД уволены по отрицательным мотивам в области Жетысу
    Кто освобождается от налога на имущество в РК
    Господдержку на более 12 миллиардов тенге оказали предпринимателям в области Жетысу
    Бизнесмен из СКО продавал яйца по завышенной цене
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области