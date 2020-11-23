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    Дезинфекционные роботы появятся в европейских больницах

    23 Ноября 2020, 20:16

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса и предоставлению государствам-членам ЕС необходимого оборудования, Европейская Комиссия начала закупку 200 дезинфекционных роботов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Оборудование будет распределено в больницы по всей Европе. Ранее медицинские учреждения большинства государств-членов выразили потребность в роботах, которые могут дезинфицировать стандартные палаты пациентов с COVID-19 с помощью ультрафиолета всего за 15 минут. И таким образом, помочь предотвратить и уменьшить распространение опасного вируса. Процесс дезинфекции контролируется оператором, который сможет находиться за пределами помещения, чтобы избежать воздействия УФ-излучения.

    Комиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон отметил, что «Европа осталась стойкой и солидарной во время пандемии коронавируса. Принимая меры от репатриации граждан ЕС, оказавшихся за границей - до увеличения производства масок и обеспечения медоборудованием тех, кто в нем нуждается в рамках единого рынка».

    «Мы действуем для защиты наших граждан. Теперь мы развертываем дезинфицирующие роботы в больницах, чтобы наши граждане могли воспользоваться этой потенциально спасительной технологией. Ожидается, что роботы будут доставлены в больницы ЕС в ближайшие недели», - сообщил Т.Бретон.

    В целом, инструментарий медицинской экстренной поддержки ЕС в борьбе с пандемией составляет специальный бюджет в размере до 12 млн евро.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Евросоюз
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