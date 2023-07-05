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    Дежурные спецЦОНы не будут работать 7 и 8 июля

    5 Июля 2023, 14:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 и 8 июля текущего года будет приостановлена работа дежурных спецЦОНов Казахстана в связи с проведением технических работ в информационных системах КАП МВД РК по государственной регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. При этом дежурные ЦОНы будут принимать клиентов в эти дни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

    В понедельник, 10 июля, спецЦОНы будут работать в штатном режиме с 9:00 до 18:00, дежурные - с 9:00 до 20:00.

    6 и 9 июля являются выходными днями для ЦОНов и спецЦОНов страны.

    В будние дни ЦОНы и спецЦОНы работают с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ЦОН Правительство для граждан
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