Действующий премьер Финляндии сенсационно проиграла парламентские выборы

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ – Действующий премьер-министр Финляндии и лидер социал-демократов Санна Марин в воскресенье признала свое поражение на парламентских выборах. В упорной борьбе ее партию обошла оппозиционная Национальная коалиция, лидером которой является Петтери Орпо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Ожидалось, что оппозиционная консервативная партия Национальной коалиции получит 48 из 200 мест в финском парламенте, чуть опередив националистическую партию «Финны» с 46 местами. Как показали данные выборов с подсчетом всех бюллетеней, социал-демократическая партия Марин получила 43 места.

«Мы получили самый большой мандат», — заявил лидер ПНК Петтери Орпо в своем выступлении перед избирателями, пообещав исправить Финляндию и ее экономику. Орпо получил шанс сформировать коалицию для получения большинства в парламенте.

ПНК лидировала в опросах почти два года, хотя в последние месяцы ее лидерство несколько снизилось. Орпо пообещал сократить расходы и остановить рост государственного долга, который достиг чуть более 70% ВВП с тех пор, как Марин вступила в должность.

ПНК лидировала в опросах почти два года, хотя в последние месяцы ее лидерство несколько снизилось. Орпо пообещал сократить расходы и остановить рост государственного долга, который достиг чуть более 70% ВВП с тех пор, как Марин вступила в должность.

Помимо этого, лидер ПНК обвинил Марин в подрыве экономической устойчивости Финляндии в то время, как страна переживает энергетический кризис в Европе, а стоимость жизни растет.

Основная цель Партии «Финны» — сократить то, что ее лидер Риикка Пурра назвала «вредной» иммиграцией из развивающихся стран за пределами Европейского Союза. Она также призывает к политике жесткой экономии для сдерживания расходов, позицию, которую она разделяет с ПНК.

Премьер-министр Марин назвала «Финнов» откровенно расистской партией во время дебатов в январе, добавив, что ее партия не войдет в состав правительства вместе с ними.

37-летняя Марин является самым молодым премьер-министром в мире. Она вступила в должность в 2019 году и считается образцом для подражания прогрессивных новых лидеров. К сожалению, скандалы, связанные с ее участием в вечеринках, а также критика государственных расходов ее правительства возможно сыграли роль в результатах выборов.

Несмотря на то, что она остается очень популярной среди финнов, особенно среди молодежи, Марин вызвала недовольство некоторых консерваторов большими расходами правительства на пенсии и образование, которые они считают недостаточно скромными.

Наиболее заметной из внешнеполитических инициатив Марин было ее стремление вместе с президентом Саули Ниинистё к тому, чтобы страна стала членом НАТО.

Сейчас этот процесс почти завершен, и ожидается, что Хельсинки присоединится к Альянсу в течение нескольких дней после того, как все 30 членов одобрят присоединение.



