Действие лицензии некоторых вузов приостановило Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК приостановило действие лицензии на образовательную деятельность нескольких вузов. Основанием для этого послужило выявление нарушений норм законодательства об образовании при повторной проверке ряда вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По итогам повторной проверки Университета «Алматы», Академии «Кайнар», Алматинской академии экономики и статистики, Казахского университета непрерывного медицинского образования, Университета дружбы народов имени А. Куатбекова, Международного университета «Silkway» вновь выявлены нарушения норм законодательства в сфере образования.

В связи с этим Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК приостановил действие лицензии Университета «Алматы», Алматинской академии экономики и статистики, Казахского университета непрерывного медицинского образования, Университета дружбы народов имени А. Куатбекова до устранения выявленных нарушений.

Итоги проверки Академии «Кайнар» и Международного университета «Silkway» находятся на рассмотрении в суде в связи с обжалованием результатов проверки. Соответствующие меры будут приняты по завершении судебных процессов.

Кроме того, приостановлено действие приложения к лицензии по направлению «Право» (бакалавриат) в Таразском региональном университете имени М.Х. Дулати.

«Обращаем внимание абитуриентов на следующее: согласно законодательству в случае приостановления действия лицензии на образовательную деятельность вуз не может осуществлять прием на новый 2020-2021 учебный год», - пояснили в МОН.