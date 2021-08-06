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    Действие «ковидных пропусков» расширяется в Европе

    6 Августа 2021, 07:35

    ЛИОН. EURONEWS. КАЗИНФОРМ - В борьбе с коронавирусной инфекцией страны Евросоюза вводят санитарные пропуска и кьюар-коды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Конституционный совет Франции утвердил «санитарные пропуска» для посещения ресторанов, торговых центров и, в некоторых случаях, больниц, а также совершения междугородних поездок. Новые меры вступают в силу уже в понедельник.

    «Антипрививочники» вновь вышли на улицы. Среди прочего - в Марселе.

    Николя Донкарли, медработник, заявляет: «Мы активизируем протесты с сентября, когда все вернутся с каникул. И если правительство нас не услышит, обратимся в суд. Европейский суд, Кассационный суд. Мы опротестуем их решения».

    Манифестанты в частности выступают против обязательной вакцинации медперсонала. В ходе посещения одной из больниц глава французского Минздрава Оливье Веран заверил, что «ковидные пропуска» не станут препятствием для доступа к медпомощи: «Никого не лишат медицинской помощи из-за отсутствия пропуска. Но мы хотим быть уверенными в том, что вирус не будет занесен в подобные места, где находятся больные и уязвимые люди».

    Тем временем Великобритания для прибывающих из Франции делает послабления. Лондон отменил карантин для вакцинированных. Путешественникам будет достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест.

    Британец Имран Хан этому рад: во Франции у него живет теща.

    «Здорово, что нам можно будет спокойно путешествовать и нас не заставят сесть на карантин, как только мы вернемся. Для нас это отличная новость», - говорит он.

    А Италия вводит обязательные «ковид-сертифакаты» для сотрудников школ и вузов, а также студентов. Без так называемого «грин-пасса» граждане не смогут сесть на поезд дальнего следования и подняться на борт самолета. Уже с пятницы в стране начинают действовать QR-коды для посещения спортзалов, музеев, театров и ресторанов, за исключением террас.

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    Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация Европа
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