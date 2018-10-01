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вчера 23:38 323
Действие ДКБ нужно продлить до 2025 года - Глава государства
5 Октября 2018 11:46 154
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».
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«Именно бизнес создает новые рабочие места, обеспечивает большую часть казахстанцев доходами, для этого мы решим следующие задачи: в 2010 году мы запустили программу «Дорожная карта бизнеса-2020», в рамках моих поездок в регионы меня убедили, что это - эффективная программа. Действие программы надо нам продлить до 2025 года. Надо дополнительно предусмотреть не менее 20 млрд тенге ежегодно на ее реализацию», - отметил Президент, выступая с Посланием.
Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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