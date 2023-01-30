Деятельность восьми финансовых пирамид пресекли в Алматы за прошлый год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На сегодня Агентством РК по финансовому мониторингу разработан целый ряд мероприятий, которые позволяют предупредить действия организаторов финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня финансовые пирамиды ликвидируются на стадии их образования. Ярким примером является блокировка сайтов, аккаунтов и рекламных ссылок на просторах интернета посредством информационной системы «Кибернадзор». За 2022 год нами заблокировано 396 интернет ссылок», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций представитель департамента экономических расследований Алматы Жаксылык Мырзахан.

На сегодняшний день Агентством РК по финансовому мониторингу разработан ряд мероприятий, которые позволяют предупредить действия организаторов финансовых пирамид. Для проверки компаний на наличие признаков финпирамиды внедрен телеграм-бот «Байқа пирамида», куда уже поступило свыше 2 тысяч заявок от граждан, из них рассмотрено 1800. При этом, работа нацелена на их ранее выявление.

Так, в 2022 году департаментом экономических расследований по Алматы пресечена деятельность восьми финансовых пирамид, которые свою незаконную деятельность осуществляли на территории города: Innova Gold, QOZGAN, The Finiko, Grand lux house, Tender, Альфа Сейлс Консалтинг, Forex Club, Rich Beach.

Направлены в суд шесть уголовных дел по статье 217 части 3 УК РК по финансовым пирамидам: «Caspian Crocus», «TheFiniko», «World Business Consulting» - (2), «Qozgan Inc», «B2B Jewelry». От деятельности вышеуказанных финансовых пирамид пострадало более 3500 граждан.

Завершено досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Qozgan Inc». Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30% вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней. Общее количество вкладчиков составляет более 50 человек, а сумма причиненного ущерба - более 270 млн тенге.

В рамках досудебного расследования в отношении двух организаторов «Qozgan inc.» санкционирована мера пресечения в виде содержание под стражей. Досудебное расследование рассматривается в суде.

«Также расследуется досудебное производство в отношении организатора финансовой (инвестиционной) пирамиды «Innova Gold», замаскированной под интернет-магазин по продаже слитков из золота и косметической продукции, содержащей элементы золота. Организаторы «Innova Gold» предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в сомнительные проекты, обещая начисление бонусов за внесение денег, а также за продвижение проекта, если клиент приводил за собой других вкладчиков», - заметил Жаксылык Мырзахан.

Внесенные денежные средства граждан отображались в личном кабинете вкладчика на сайте «Innova Gold», однако фактически обналичить собственные денежные средства пользователи сайта не могли. Расследование по делу продолжается, результаты будут доведены до общественности.

Жаксылык Мырзахан отметил, что обычно вступление в финансовую пирамиду происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. А значит, никто не дает никаких гарантий возврата вложенных средств. Однако имеются оконченные уголовные дела, где гражданам удалось возвратить вложенные денежные средства.

В результате принятых мер сотрудниками ДЭР по Алматы наложены аресты на банковские счета, на движимое и недвижимое имущества организаторов финпирамид. К примеру, по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды «World Business Consulting» восьми потерпевшим возмещен ущерб на сумму 34 255 155 тенге.

По уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды «B2B Jewerly» более 230 потерпевшим возмещен ущерб на сумму 300 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 2,2 млрд тенге. Решение о возмещении ущерба пострадавшим принимается судом.

Ранее сообщалось, что ущерб от финпирамид в Казахстане в прошлом году превысил 8 млрд тенге.