Деятельность таможни должна стать прозрачной – Ерулан Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр финансов Ерулан Жамаубаев проинспектировал работу таможенных постов на казахстанско-китайской границе. В ходе поездки министр встретился с участниками внешнеэкономической деятельности и провел рабочее совещание с руководителями государственных органов, АО «НК «Казахстан темир жолы», а также представителями правоохранительных органов и бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

В своем выступлении министр проинформировал бизнес о кардинальном пересмотре порядка работы на таможенной границе, о чем говорил в недавнем поручении Глава государства.

Для всех будут созданы прозрачные и равные условия ведения внешнеэкономической деятельности. При этом, незаконные действия бизнеса будут жестко пресекаться совместно с правоохранительными органами, в том числе посредством использования системы управления рисками, мониторинга электронных счетов фактур и других фискальных инструментов.

«Фирмы однодневки, недостоверное декларирование и другие подобные «игры» должны уйти в прошлое. В свою очередь, нами уже приняты соответствующие кадровые решения», - сказал Жамаубаев.

Он отметил, что государством создается комфортная бизнес-среда для предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Следовательно, сегодня поэтапно совершенствуется таможенная инфраструктура, модернизируются пункты пропуска.

«Уровень расхождения таможенной статистики будет индикатором итогов слаженной работы государства и бизнеса. Деятельность таможни должна стать прозрачной и самое главное обеспечивать полноту поступлений в бюджет», – подытожил министр.