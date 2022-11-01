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    Деятельность Совета ректоров трансформируют в Казахстане

    1 Ноября 2022, 10:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поделился планами по совершенствованию системы управления в вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совершенствование системы управления в вузах. В рамках данного направления планируется трансформация деятельности Совета ректоров», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

    По его словам, с целью формирования нового поколения управленцев, будет внедрена сквозная политика по менеджменту талантов (talent management) на примере Сингапура.

    «Продолжится работа по расширению участия работодателей, представителей бизнес-структур, профессиональных и общественных объединений, региональных акиматов в корпоративном управлении», - добавил министр.

    Фото: resettogrow.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Образование Вузы
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