Деятельность Совета ректоров трансформируют в Казахстане

1 Ноября 2022, 10:42

1 Ноября 2022, 10:42

Деятельность Совета ректоров трансформируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поделился планами по совершенствованию системы управления в вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совершенствование системы управления в вузах. В рамках данного направления планируется трансформация деятельности Совета ректоров», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, с целью формирования нового поколения управленцев, будет внедрена сквозная политика по менеджменту талантов (talent management) на примере Сингапура.

«Продолжится работа по расширению участия работодателей, представителей бизнес-структур, профессиональных и общественных объединений, региональных акиматов в корпоративном управлении», - добавил министр.













Фото: resettogrow.com