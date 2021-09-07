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    Деятельность религиозных объединений РК направлена на укрепление межконфессиональных отношений – Комитет по делам религий

    7 Сентября 2021, 14:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Деятельность религиозных объединений РК направлена на укрепление межконфессиональных отношений. Об этом рассказал Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас продолжают функционировать диалоговые площадки. Например, Совет по связям с религиозными объединениями, собрание и клубы представителей религиозных объединений. Деятельность религиозных объединений страны направлена на содействие, развитие общества и укрепление межконфессиональных отношений», - отметил глава Комитета.

    По его словам, в период карантинных ограничений религиозные объединения помогли с разъяснением, это касается также вопросов с вакцинацией граждан.

    «Также хотел бы выразить признательность религиозным объединениям, которые объясняли о необходимости вакцинации граждан с религиозной точки зрения», - добавил Ержан Нукежанов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Религия Общество МИОР
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