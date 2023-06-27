Деятельность «наркоагрономов» пресекли в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности в Экибастузе задержали двух участников группы, подозреваемой в незаконном культивировании запрещенных к возделыванию растений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В ходе отработки полученной оперативной информации полицейские установили, что в жилом доме, расположенном по улице Шахтерская, 19-летний парень и 21-летняя девушка оборудовали специализированные парники, в которых выращивали наркосодержащие растения. Для этого они приобрели необходимое оборудование, которое разместили в смежных жилых комнатах», – сообщил начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр. Для оптимального роста и созревания наркосодержащего растения злоумышленники создавали все благоприятные условия: регулировали вентиляцию, температуру воздуха, влажность, насыщение почвы питательным раствором. После того, как конопля созревала, «наркоаграномы» срывали необходимые части, для сушки которых они специально приобрели электросушилку. При проведении обысковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли 7 пакетов с неизвестными веществами растительного и синтетического происхождения, 110 кустов растений, а также специальное оборудование для их выращивания. Согласно заключению эксперта института судебных экспертиз, часть изъятого является наркосодержащим растением – высушенной марихуаной, массой более 40 кг, объем изъятых синтетических наркотиков составил 6,59 грамм, гашиша – 4,85 грамм. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК, в отношении фигурантов мера пресечения избирается.