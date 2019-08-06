Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Деятельность национальных научных советов будет прозрачной – глава МОН

    6 Августа 2019, 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие изменения ожидаются в работе национальных научных советов, распределяющих гранты на реализацию научных проектов. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очень много было критики по деятельности национальныхнаучных советов (ННС). Основной пласт критики относился к транспарентности ихдеятельности. Как ННС принимает решения и так далее. До этого национальныенаучные советы принимали решение тайным голосованием. Никто не знает, кто и какпроголосовал, но все знают, что такое решение есть. Завтра даже оспорить эторешение очень сложно», - отметил глава Минобразования РК в кулуарах открытиямеждународного форума молодых ученых в столице.

    В этой связи, как сообщил министр, ведомством вносятся измененияв положение о работе национальных научных советов.

    «Во-первых, деятельность ННС будет прозрачной: члены советов голосуют открыто, есть конкретные критерии, по которым даются баллы. Естьлисток, и по этому листку можно ставить баллы. Теперь мы будем знать, какпроголосовал определенный член ННС. Это ответственность члена ННС за принятоерешение, финансирование. Мы полагаем, что это тоже окажет большое влияние на повышениеэффективности в целом», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

    Ранее министр оценилуровень казахстанской науки и обозначил проблемы в данной отрасли.

    Напомним, в столице открылсямеждународный форум молодых ученых «Burabay Forum», в котором принимают участиеделегаты из 12 стран.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Образование Наука МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Coursera переведет еще 600 курсов на казахский язык
    Утвердить нормы базового финансирования научной деятельности намерены в Казахстане
    Готовиться к новым возможным эпидемиям будет Казахстан
    Нам нужно агентство для решения глобальных проблем биобезопасности - Кунсулу Закарья
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали