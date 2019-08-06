Деятельность национальных научных советов будет прозрачной – глава МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие изменения ожидаются в работе национальных научных советов, распределяющих гранты на реализацию научных проектов. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень много было критики по деятельности национальныхнаучных советов (ННС). Основной пласт критики относился к транспарентности ихдеятельности. Как ННС принимает решения и так далее. До этого национальныенаучные советы принимали решение тайным голосованием. Никто не знает, кто и какпроголосовал, но все знают, что такое решение есть. Завтра даже оспорить эторешение очень сложно», - отметил глава Минобразования РК в кулуарах открытиямеждународного форума молодых ученых в столице.

В этой связи, как сообщил министр, ведомством вносятся измененияв положение о работе национальных научных советов.

«Во-первых, деятельность ННС будет прозрачной: члены советов голосуют открыто, есть конкретные критерии, по которым даются баллы. Естьлисток, и по этому листку можно ставить баллы. Теперь мы будем знать, какпроголосовал определенный член ННС. Это ответственность члена ННС за принятоерешение, финансирование. Мы полагаем, что это тоже окажет большое влияние на повышениеэффективности в целом», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Ранее министр оценилуровень казахстанской науки и обозначил проблемы в данной отрасли.

Напомним, в столице открылсямеждународный форум молодых ученых «Burabay Forum», в котором принимают участиеделегаты из 12 стран.