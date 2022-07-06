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    Деятельность КТК приостановил на месяц суд Новороссийска

    6 Июля 2022, 09:32

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток деятельность компании «КТК-Р» за документарные нарушения по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Ространснадзор 6 мая провел внеплановую выездную проверку АО «КТК-Р», в результате которой обнаружил несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Компании выдали предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 30 ноября. Однако Южное управление государственного морского и речного надзора Ространснадзора обратилось в суд с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток, «заявив об этом непосредственно в судебном заседании 5 июля», отметили в КТК.

    «Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», - сообщили в компании. При этом КТК намерен обжаловать данное решение суда, хоть и вынужден исполнить его, добавили в компании.

    Напомним, в КТК 21 марта сообщили, что после завершения периода неблагоприятных погодных условий компания обследовала комплекс оборудования выносных причальных устройств. По итогам проверки выявили повреждение на ВПУ-3, было принято решение временно вывести из эксплуатации это ВПУ для промывки и ремонта. На следующий день была приостановлена работа еще одного выносного причального устройства из-за обнаружения повреждений. КТК 24 апреля сообщил, что вновь запустил работу ВПУ-3 на морском терминале под Новороссийском после ремонта. В конце мая компания отметила, что все три ВПУ на морском терминале работают в штатном режиме.

    Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км; по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

    Фото: tass.ru


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Суды Россия Нефть Мировые новости Тенгиз
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