Деятельность инватакси планирует финансировать Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК предлагает финансировать деятельность инватакси за счет средств из государственного бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Услугу инватакси предлагается вывести из-под действия закона о госзакупках и перевести на портал социальных услуг.

«В рамках данного новшества планируется обеспечить соблюдение норм конкурентной среды, то есть будут рассмотрены все поставщики услуг», - говорится в ответе Минтруда на официальный запрос МИА «Казинформ».

В настоящее время услуга инватакси финансируется из местного бюджета. В прошлом году общая сумма составила 2,2 млрд тенге, в этом - 2,4 млрд тенге.

По данным Министерства, на территории Казахстана в общем действует 122 службы инватакси. По закону, в каждом таксопарке на каждые 10 машин должна быть одна, приспособленная для перевозки инвалидов. Услуги предоставляются в первую очередь тем, кто работает и учится, другим лицам с инвалидностью - в порядке обращения. Сопровождать инвалида может один человек, для него поездка - бесплатная.

Сами же инвалиды в социальных сетях высказывались за введение льготных карт, с помощью которых можно было бы оплачивать услуги, в том числе и такси, так как системы субсидирования таксопарка оказалась сложной для потребителей. На это предложение в Министерстве труда и социальной защиты страны ответили, что новшества по реализации услуг инватакси через портал социальных услуг будут рассмотрены совместно с заинтересованными госорганами, общественными объединениями лиц с инвалидностью, экспертами и самими лицами с инвалидностью.

В ответе ведомства на вопрос о субсидировании закупа специальных машин для перевозки инвалидов с колясками говорится о программе поддержки субъектов предпринимательства.

«В том числе в сфере транспортных услуг - Дорожная карта бизнеса-2025, предоставляющая субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня при реализации проектов в приоритетных секторах экономики», - отметили в Минтруда.



