Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Деятельность инватакси планирует финансировать Минтруда РК

    31 Августа 2022 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК предлагает финансировать деятельность инватакси за счет средств из государственного бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Услугу инватакси предлагается вывести из-под действия закона о госзакупках и перевести на портал социальных услуг.

    «В рамках данного новшества планируется обеспечить соблюдение норм конкурентной среды, то есть будут рассмотрены все поставщики услуг», - говорится в ответе Минтруда на официальный запрос МИА «Казинформ».

    В настоящее время услуга инватакси финансируется из местного бюджета. В прошлом году общая сумма составила 2,2 млрд тенге, в этом - 2,4 млрд тенге.

    По данным Министерства, на территории Казахстана в общем действует 122 службы инватакси. По закону, в каждом таксопарке на каждые 10 машин должна быть одна, приспособленная для перевозки инвалидов. Услуги предоставляются в первую очередь тем, кто работает и учится, другим лицам с инвалидностью - в порядке обращения. Сопровождать инвалида может один человек, для него поездка - бесплатная.

    Сами же инвалиды в социальных сетях высказывались за введение льготных карт, с помощью которых можно было бы оплачивать услуги, в том числе и такси, так как системы субсидирования таксопарка оказалась сложной для потребителей. На это предложение в Министерстве труда и социальной защиты страны ответили, что новшества по реализации услуг инватакси через портал социальных услуг будут рассмотрены совместно с заинтересованными госорганами, общественными объединениями лиц с инвалидностью, экспертами и самими лицами с инвалидностью.

    В ответе ведомства на вопрос о субсидировании закупа специальных машин для перевозки инвалидов с колясками говорится о программе поддержки субъектов предпринимательства.

    «В том числе в сфере транспортных услуг - Дорожная карта бизнеса-2025, предоставляющая субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня при реализации проектов в приоритетных секторах экономики», - отметили в Минтруда.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минтруда РК Транспорт Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Таможенники разъяснили порядок ввоза автомашин из Казахстана в Россию
    Третий медработник скончался после столкновения автобуса и грузовика в Сарышагане
    Часть дорог Алматы будет перекрыта 25 сентября
    Открылся транспортный коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
    Новости партнеров