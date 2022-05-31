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    Деятельность финпирамиды «Sincere Systems» пресекли в Нур-Султане

    31 Мая 2022, 14:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении должностных лиц компании идет досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу Нур-Султана.

    Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «Sincere Systems», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.

    «Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников.

    Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в пресс-службе агентства.

    Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

    Ранее деятельность еще одной финпирамиды пресекли в Западно-Казахстанской области. Сумма причиненного ущерба гражданам составила почти 15 млн тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Борьба с преступностью Другие государственные органы Видео Финансовая пирамида Мошенничество
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