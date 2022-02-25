Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Свой дом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

«Органом следствия установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договоры инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение семи суток от внесенной суммы.

За создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, за которое влечет наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Просим граждан, ставших жертвой финансовой пирамиды «Свой дом» обратиться в департамент экономических расследований по городу Шымкенту или по телефону 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39». – говорится в сообщении пресс-службы.



