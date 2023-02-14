Деятельность 12 интернет-казино пресекли в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматинской области в ходе мониторинга интернета выявила и пресекла деятельность 12 интернет-казино, доступ к которым есть на всей территории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным прокуратуры области, несмотря на законодательный запрет деятельности электронных и интернет-казино на территории республики, сайты в режиме онлайн организовывали проведение азартных игр.

«Аналогичным способом заблокированы другие незаконные интернет-сайты, которые занимались рекламой и пропагандой наркотических средств, порнографических материалов, изготовлением поддельных чеков платежных систем, пропагандой суицидов и объявлений об устройстве на работу «наркокурьерами», - проинформировали в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура Алматинской области проводит надзорное-профилактическое мероприятие «Киберпатруль», которое направлено на создание безопасного интернет-пространства.



