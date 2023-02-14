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    Деятельность 12 интернет-казино пресекли в Алматинской области

    14 Февраля 2023, 14:44

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматинской области в ходе мониторинга интернета выявила и пресекла деятельность 12 интернет-казино, доступ к которым есть на всей территории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным прокуратуры области, несмотря на законодательный запрет деятельности электронных и интернет-казино на территории республики, сайты в режиме онлайн организовывали проведение азартных игр.

    «Аналогичным способом заблокированы другие незаконные интернет-сайты, которые занимались рекламой и пропагандой наркотических средств, порнографических материалов, изготовлением поддельных чеков платежных систем, пропагандой суицидов и объявлений об устройстве на работу «наркокурьерами», - проинформировали в пресс-службе надзорного органа.

    Прокуратура Алматинской области проводит надзорное-профилактическое мероприятие «Киберпатруль», которое направлено на создание безопасного интернет-пространства.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Конаев
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