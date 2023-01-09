Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Девятнадцать теплоэлектроцентралей находятся в «красной зоне» в Казахстане

    9 Января 2023, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько теплоэлектроцентралей находятся в «красной зоне» в РК сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в стране функционируют 37 теплоэлектроцентралей. Из них 12 находятся в коммунальной собственности (в городах Астана, Актау, Семей, Костанай, Кентау, Уральск, Аркалык, Шахтинск, Кызылорда, Тараз), три – в квазигосударственном секторе (АО«АлЭС») и 22 – в частной собственности. В 25 теплоэлектроцентралях основное топливо-уголь, в 11 теплоэлектроцентралях – газ и одна ТЭЦ на мазуте. На 37 ТЭЦ работают 190 паровых котлов, 41 водогрейных котлов, 132 паровых турбин и пять газовых турбин. Минэнерго провело анализ технического состояния 37 ТЭЦ, классифицировало их по группам риска и разработало планы первоочередных действий. Так, в «красную зону» (высокая степень риска) вошли 19 ТЭЦ, «желтую» (средняя степень риска) - 11 ТЭЦ и «зеленую» (низкая степень риска) – 7 ТЭЦ», - говорится в ответе главы Правительства.

    Согласно опубликованным данным, в «красную» зону риска входят ТЭЦ в городах: Аркалык – 1, Кентау – 1, Кызылорда – 1, Уральск – 1, Степногорск – 1, Темиртау – 2, Павлодар – 1, Актау – 1, Шахтинск – 1, Риддер – 1, Рудный – 1, Балхаш – 1, Жезказган – 1, Усть-Каменогорск – 1, Петропавловск – 1, Семей – 1, Экибастуз – 1, Тараз – 1; в зоне риска: Алматы – 2, Павлодар – 1, Актау – 1, Караганда – 2, Текели – 1, Шымкент – 1, Костанай – 1, Атырау – 1; зоны зеленого риска Алматы – 1, Уральск – 1, Павлодар – 1, Астана – 1, Актобе – 1.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Энергетика Сенат Алихан Смаилов ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кто претендует на мандат сенатора от Карагандинской области
    Алихан Смаилов раскритиковал процесс запуска проекта «Қазақстанда жасалған»
    Три кандидата претендуют на место сенатора от Атырауской области
    Премьер-Министр поручил провести интеграцию НТС с информсистемами госорганов
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров