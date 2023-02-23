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    Девятилетная девочка погибла в результате стрельбы в Орландо

    23 Февраля 2023, 14:28

    ОРЛАДНО. КАЗИНФОРМ – Тележурналист и девятилетняя девочка были застрелены в городе Орландо штата Флорида, недалеко от места убийства, которое произошло за несколько часов до этого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    По данным местной полиции, второй тележурналист и мать девочки были ранены одним и тем же стрелком, который также подозревается в первом убийстве.

    Двое журналистов местного телеканала Spectrum News 13 освещали убийство женщины в одном из районов города, когда подозреваемый в нем подросток вернулся на место преступления.

    По словам полицейских, подозреваемый был вооружен при задержании и не сотрудничал с представителями правопорядка.

    На пресс-конференции шериф округа Ориндж Джон Мина рассказал, что тележурналисты находились «в своей машине или рядом с ней» в момент нападения около 16:00 по местному времени.

    Тележурналисты делали репортаж о женщине в возрасте 20 лет, которая была смертельно ранена в своей машине. Именно в этот момент подозреваемый вернулся на место преступления и открыл по ним огонь.

    По словам шерифа, после нападения на журналистов предполагаемый стрелок – 19-летний Кит Мозес – вошел в соседний дом и застрелил девочку и ее мать. Мама девочки находится в больнице в критическом состоянии. Второй тележурналист также ранен.

    Подозреваемый, по словам шерифа, «имеет «богатую» криминальную историю, включая обвинения в использовании огнестрельного оружия, нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и нападение с применением оружия, кражу со взломом и кражу в особо крупных размерах».

    Нападавший, по данным полиции, знал первую жертву, но не имел никакого отношения ни к репортерам, ни девятилетнему ребенку и ее матери. Пока не ясно по какой причине нападавший зашел в дом последних.


    Фото: edition.cnn.com

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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