Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде 15-летний подросток выдал полицейским электрошокер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

25 августа к участковому инспектору полиции Бухар-Жырауского района обратилась 45-летняя жительница одного из сел. Женщина сообщила, что сосед стрелял по ее собаке. Полицейский установил нарушителя, им оказался 40-летний сельчанин. С его слов, ружье он нашел в степи и, проверяя состояние, пристреливаясь, нечаянно попал в животное.

Находка была изъята, а мужчине придется заплатить штраф в сумме более 60 тыс. тенге.

26 августа ночью в 12 микрорайоне города Караганды был остановлен 15-летний подросток. В ходе беседы о правилах нахождения несовершеннолетних детей в ночное время, на которую полицейские пригласили и его маму, уверенный в своей безопасности юноша выдал из кармана устройство для самозащиты – электрошокер.

Электрошокер был изъят, пользоваться им можно только по достижению 18 лет.

При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Қару» в Карагандинской области изъято 13 единиц незарегистрированного оружия. Также у жителей области изъяты боеприпасы и патроны различного калибра. Все факты изъятия зарегистрированы по статье 287 УК РК и назначены баллистические экспертизы.



Фото: polisia.kz

