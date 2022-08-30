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      Карагандинская область

    Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде

    30 Августа 2022 23:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде 15-летний подросток выдал полицейским электрошокер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    25 августа к участковому инспектору полиции Бухар-Жырауского района обратилась 45-летняя жительница одного из сел. Женщина сообщила, что сосед стрелял по ее собаке. Полицейский установил нарушителя, им оказался 40-летний сельчанин. С его слов, ружье он нашел в степи и, проверяя состояние, пристреливаясь, нечаянно попал в животное.

    Находка была изъята, а мужчине придется заплатить штраф в сумме более 60 тыс. тенге.

    26 августа ночью в 12 микрорайоне города Караганды был остановлен 15-летний подросток. В ходе беседы о правилах нахождения несовершеннолетних детей в ночное время, на которую полицейские пригласили и его маму, уверенный в своей безопасности юноша выдал из кармана устройство для самозащиты – электрошокер.

    Электрошокер был изъят, пользоваться им можно только по достижению 18 лет.

    При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Қару» в Карагандинской области изъято 13 единиц незарегистрированного оружия. Также у жителей области изъяты боеприпасы и патроны различного калибра. Все факты изъятия зарегистрированы по статье 287 УК РК и назначены баллистические экспертизы.


    Фото: polisia.kz
    Карагандинская область Безопасность Караганда
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