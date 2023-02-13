Девятиклассник напал с топором на школьников в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Утром 13 февраля в школе №4 Петропавловска произошло нападение на учеников. Девятиклассник пронес в учебное заведение кухонный топор и нож, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления образования Назира Жашибекова, инцидент произошел около 08:00. Школьник ранил двух десятиклассников и девятиклассника. Двое находятся в детской областной больнице с колотыми ранами головы и предплечья. Третьему ребенку на месте оказали помощь.

«Состояние детей стабильное. Сумки учеников не обыскивают. Зашел в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором. Иная информация не разглашается», - сказал Назир Жашибеков.

Нападавшего задержали сотрудники полиции.

«Несовершеннолетний Д. задержан сотрудниками полиции. По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Покушение на убийство». По предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете. Его действиям и действиям администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются», - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

В школе работает следственная группа.



