Девятиклассник из Тараза изобрел робота-спасателя

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ученик 9 класса средней школы №7 города Тараза изобрел робота, который помогает спасать людей во время пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

«Вячеслав Кузьмин посещает кружок по робототехнике в центре технического творчества. Свой проект юный изобретатель реализовал под руководством наставника Айнур Сураншиевой. Робот получил имя Темир-Батыр, что в переводе с казахского означает «железный герой», - сообщили в Минпросвещения.

Как отмечается, Темир-Батыр тушит пламя во время пожара и ищет человека, оставшегося в густом дыму.

«Робот снабжен рычагом для преодоления препятствий и камерой. Им можно управлять удаленно, видеть место возгорания через камеру, с помощью ультразвукового прибора определять, где возник пожар и есть ли там люди. Внутри робота установлены два бака. В зависимости от ситуации они наполняются пеной либо водой. Распылять жидкость можно на расстояние до 5 метров», — пояснил Вячеслав Кузьмин.

Школьник собирается представить свое изобретение специалистам МЧС по Жамбылской области. В планах - получение патента и дальнейшее совершенствование робота.



