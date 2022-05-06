Девятиэтажный дом горел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Несколько балконов девятиэтажного дома горело в центре Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 мая в 16 часов 50 минут на пульт дежурного «101» поступило сообщение о загорании жилого дома по проспекту Абулхаир хана, 67. Незамедлительно был объявлен ранг вызова №2 и организован штаб пожаротушения.

На месте вызова пожарные установили, что загорелась обшивка балкона с 4 по 9 этажи. Вскоре пожар был полностью потушен, возгорание произошло на площади 50 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Пожарными по лестнице эвакуировано 60 человек. Также с помощью пожарной автолестницы спасено 10 человек. Сейчас работает пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается», - сказал начальник департамента по ЧС Маргулан Аманбаев.

Видео было опубликовано в соцсетях.

Это не первый случай, когда в Актобе загорается обшивка балконов в домах по центральному проспекту. Несколько лет назад подобный случай был в многоэтажном доме в районе «Космос», где возгорание балконов происходило дважды. Дело в том, что ранее по заданию акимата старые дома по центральному проспекту были украшены в едином дизайнерском стиле, однако балконы были обшиты материалами, которые легко воспламеняются.

После второго случая представители городского акимата заявляли, что намерены убрать декоративные украшения балконов дома.

