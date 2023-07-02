Девяти детским лагерям отказали в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля 2023 года, в целом по республике получили санитарно-эпидемиологическое заключение ( СЭЗ) о соответствии требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов 160 детских оздоровительных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Из 160 получивших санитарно-эпидемиологическое заключение работают 157 лагерей (в области Абай – 12, в Акмолинской области – 12, в Актюбинской области – 8, в Алматинской области – 14, в Атырауской области – 2, в ВКО – 12, в Жамбылской области – 11, в области Жетісу – 6, в ЗКО – 13, в Кызылординской области – 9, в Карагандинской – 10, в Костанайской области – 8, в Мангистауской – 3, в СКО – 10, в Туркестанской области – 17, в Павлодарской области – 7, в г. Алматы – 2, в г. Шымкент – 1.

На рассмотрении находится 4 заявления по выдаче СЭЗ (Акмолинская область – 1, Карагандинская область – 1, СКО – 2).

По 9 заявлениям отказано в выдаче СЭЗ (Акмолинская область – 1, ЗКО – 4, Туркестанская область – 4) по следующим причинам:

1. Акмолинская область – 1:

1) Детский оздоровительный центр «Самырук», ИП Абуталипов А., Бурабайский район (в медицинском кабинете отсутствует горячее водоснабжение, и не в полном объеме проведен текущий косметический ремонт; не в полном объеме проведена санитарная очистка территории (не скошена трава, имеется строительный мусор); твердый инвентарь (шкафы) не укомплектован, частично имеет дефекты, недостаточно прикроватных тумбочек);

2. ЗКО – 4:

1) Лагерь при ГККП «Центр детского творчества и новых технологии «Аққөл» Казталовского района (требуется капитальный ремонт здания, отсутствует протокол замера освещенности и микроклимата);

2) Лагерь при ГККП «Центр детского творчества и новых технологий «Ақпәтер» Казталовского района (территория не ограждена, на стенах здания трещины, недостаточно постельного комплекта, в прачечной не соблюдается поточность);

3) Лагерь «Аққөл» Казталовского района (не хватает постельного комплекта, персоналом не пройден медицинский осмотр, в складских помещениях стены не из влагостойких материалов);

4) ГККП детский оздоровительный лагерь «Атамекен» (неполный пакет документов – отсутствует протокол замера освещенности, микроклимата).

3. Туркестанская область – 4:

1) Оздоровительный лагерь «Центр детского и юношеского творчества» (не завершен капитальный ремонт здания, не завершен ремонт тротуаров);

2) Оздоровительный лагерь «Ерке» (требуется ремонт мебели – шкафы поломаны, в спальнях поломаны раковины и унитазы, отсутствует холодная и горячая вода);

3) Оздоровительный лагерь «Машат-Арасан» (неполный пакет документов – не вложена электронная копия протокола лабораторных исследований);

4) Региональный детский учебно-оздоровительный центр «Алпамыс-М» (не завершен капитальный ремонт здания).