Девятерых спасли и более 70 человек эвакуировали из пожаров за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За день от пожаров в квартирах спасли девять человек и эвакуировали 71 гражданина в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства про чрезвычайным ситуациям РК.

13 января 2023 года на телефон «101» поступило сообщение о том, что в г. Петропавловске в однокомнатной квартире площадью 15 кв. метров на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома произошел пожар.

По информации пресс-службы, на место ЧС незамедлительно выехали подразделения пожарных частей № 1, 2 и 3 областного центра и оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО. По прибытию обнаружили сильный дым из квартиры, горели домашние вещи. Огнеборцы приступили к тушению пожара, и дополнительно привлекли силы и средства, вызвав на подмогу коллег. Одновременно по лестничному маршу были эвакуированы 65 человек, из них пять детей. Учитывая опасность быстрого распространения пожара, для эвакуации с верхнего этажа была использована автолесница. Было спасено еще пять человек.

«Когда прибыли, квартира была вся в огне. А это угроза распространения пожара на кровлю и соседние квартиры. Еще пять минут – и последствия были бы драматичнее. Сильное задымление, поэтому людей эвакуировали с использованием спасательных капюшонов, чтобы не задохнулись... Отработали без жертв и пострадавших», - прокомментировал действия огнеборцев и спасателей оперативный дежурный дежурной службы пожаротушения и АСР службы пожаротушения подполковник гражданской защиты Ербол Молдагожин.

Семерым пострадавшим, в основном пожилым людям, была оказана психологическая помощь главным специалистом психологической службы ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС СКО.

В ликвидации пожара участвовали 37 человек личного состава и 13 единиц техники ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС СКО.

Квартира выгорела полностью. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

Также 13 января в городе Караганде в пятиэтажном жилом доме в квартире на четвертом этаже произошло горение мебели и домашних вещей на общей площади 14 кв. метров. В результате пожара с отравлением угарным газом в алкогольном опьянении в областной медицинский центр города Караганды бригадой ФГУ «ЦМК» доставлен хозяин квартиры, мужчина 2000 г.р. Сотрудниками ДЧС Карагандинской области по автолестнице и лестничному маршу из подъезда при помощи спасательного колпака спасено три человека, из них один ребенок и эвакуировано шесть человек. Причина пожара устанавливается.



Фото: пресс-служба МЧС РК

