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    Девять жамбылских наркоторговцев получили от 10 до 17 лет лишения свободы

    30 Сентября 2020, 20:08

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области завершился суд в отношении девятерых лиц, обвиняемых в организации преступной группы, занимающейся контрабандой наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, группа занималась поставкой наркотиков из Кыргызстана в Казахстан. Подсудимые осуждены к длительным срокам лишения свободы от 10 до 17 лет.

    В ведомстве напомнили, что в январе 2019 года сотрудники криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области совместно с КНБ региона установили и задержали организованную группу лиц, которая занималась контрабандой наркотического средства «марихуана» в особо крупных размерах.

    «В результате комплекса общих оперативно-розыскных мероприятий на территории Жамбылской области и в городе Нур-Султан сотрудниками департамента полиции Жамбылской области было задержано девять подозреваемых. Последующий обыск выявил у задержанных марихуану общим весом в 100 кг. В результате предварительного следствия было установлено, что лидеры и участники группы по предварительной договоренности осуществляли прием и закуп марихуаны на границе, после чего направляли ее в город Нур-Султан для последующей реализации по более выгодной цене. В настоящий момент все осужденные отбывают наказание», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Калметов.

    В течение года по области, зарегистрировано 508 фактов уголовных правонарушений, из которых 85 фактов сбыта, 46 фактов хранения наркотиков в особо крупных размерах, три факта контрабанды и 26 фактов культивирования наркосодержащих растений.

    Из незаконного оборота изъято более 2,5 тонны различных наркотических средств, в том числе 1,5 кг героина, 55 кг гашиша и более 2,5 кг синтетических наркотических средств. Указанная работа находится на особом контроле руководства департамента полиции, подчеркнул Нуржан Калметов.

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    Жамбылская область Борьба с преступностью Судебный процесс
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