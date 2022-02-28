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    Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Казахстане

    28 Февраля 2022, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ведутся восстановительные работы в связи со сходом с рельсов девяти вагонов с углем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    Сегодня, 28 марта 2022 г., в 5:30 утра на подъездном пути станции Дегелен в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области при следовании грузового поезда 3503 произошел сход с рельсов девяти вагонов с углем, четыре из которых опрокинулись на бок.

    Жертв и пострадавших нет.

    Происшествие не повлияло на движение других поездов.

    Работы по освобождению путей проводятся силами ветвевладельца.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Регионы МИИР РК
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