Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ведутся восстановительные работы в связи со сходом с рельсов девяти вагонов с углем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Сегодня, 28 марта 2022 г., в 5:30 утра на подъездном пути станции Дегелен в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области при следовании грузового поезда 3503 произошел сход с рельсов девяти вагонов с углем, четыре из которых опрокинулись на бок.

Жертв и пострадавших нет.

Происшествие не повлияло на движение других поездов.

Работы по освобождению путей проводятся силами ветвевладельца.