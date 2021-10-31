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    Девять туристов пострадали в ДТП в Анталье

    31 Октября 2021, 21:30

    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере девять российских туристов пострадали в воскресенье в результате ДТП в турецком городе Серик, расположенном в провинции Анталья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «31 октября в 07:30 в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. <...> В результате ДТП пострадали девять российских граждан», - говорится в сообщении генерального консульства России в Анталье в Facebook.

    Все пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания экстренной помощи. Три человека, в том числе двое детей, находятся в состоянии средней степени тяжести. Они остаются под наблюдением медиков.

    Согласно предварительным данным, предоставленным турецкой дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выехав на встречную полосу, перевернулся. Водитель задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Происшествия Турция
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