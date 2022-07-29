Девять суток ищут пропавших мужчин в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области девятый день ищут пропавших без вести мужчин. Поиски идут в Петропавловске и близлежащих районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 59-летний Рифкат Алимов ушел из дома в неизвестном направлении 21-го июля. В этот же день в отдел полиции Петропавловска поступило заявление о пропаже 34-летнего Юрия Молчанова.

«Розыскные мероприятия проводятся не только в областном центре, но и в близлежащих районах области. Задействованы сотрудники полиции, волонтеры, общественность. Ориентировки разосланы всем подразделениям, распространены в социальных сетях. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, позвонить по телефонам: 8-(7152) 49-39-49, 49-30-74, 8-747-559-70-71 либо на канал 102», – сообщил начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.

С начала года в подразделения североказахстанской полиции поступило 275 обращений об исчезновении людей. Найдены 270.



