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    • Девять суток ищут пропавших мужчин в СКО

    29 Июля 2022 19:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области девятый день ищут пропавших без вести мужчин. Поиски идут в Петропавловске и близлежащих районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 59-летний Рифкат Алимов ушел из дома в неизвестном направлении 21-го июля. В этот же день в отдел полиции Петропавловска поступило заявление о пропаже 34-летнего Юрия Молчанова.

    «Розыскные мероприятия проводятся не только в областном центре, но и в близлежащих районах области. Задействованы сотрудники полиции, волонтеры, общественность. Ориентировки разосланы всем подразделениям, распространены в социальных сетях. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, позвонить по телефонам: 8-(7152) 49-39-49, 49-30-74, 8-747-559-70-71 либо на канал 102», – сообщил начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.

    С начала года в подразделения североказахстанской полиции поступило 275 обращений об исчезновении людей. Найдены 270.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Происшествия
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