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    Девятьсот пятьдесят один казахстанец заболел COVID-19 за сутки

    19 Августа 2022 08:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане – 163,

    в городе Алматы – 80,

    в городе Шымкенте – 9,

    в Абайской области – 11,

    в Акмолинской области – 79,

    в Актюбинской области – 23,

    в Алматинской области – 18,

    в Жетысуской области – 22,

    в Атырауской области – 37,

    в ВКО – 18,

    в Жамбылской области – 16,

    в ЗКО – 93,

    в Карагандинской области – 118,

    в Костанайской области – 79,

    в Кызылординской области – 22,

    в Мангистауской области – 31,

    в Павлодарской области – 62,

    в СКО – 44,

    в Туркестанской области – 7,

    в Улытауской области - 19.

    Всего в стране подтверждено 1 млн 381 тыс. 911 случаев COVID-19.
    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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