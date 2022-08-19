Девятьсот пятьдесят один казахстанец заболел COVID-19 за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 163,
в городе Алматы – 80,
в городе Шымкенте – 9,
в Абайской области – 11,
в Акмолинской области – 79,
в Актюбинской области – 23,
в Алматинской области – 18,
в Жетысуской области – 22,
в Атырауской области – 37,
в ВКО – 18,
в Жамбылской области – 16,
в ЗКО – 93,
в Карагандинской области – 118,
в Костанайской области – 79,
в Кызылординской области – 22,
в Мангистауской области – 31,
в Павлодарской области – 62,
в СКО – 44,
в Туркестанской области – 7,
в Улытауской области - 19.
Всего в стране подтверждено 1 млн 381 тыс. 911 случаев COVID-19.