Девятьсот пятьдесят один казахстанец заболел COVID-19 за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 163,

в городе Алматы – 80,

в городе Шымкенте – 9,

в Абайской области – 11,

в Акмолинской области – 79,

в Актюбинской области – 23,

в Алматинской области – 18,

в Жетысуской области – 22,

в Атырауской области – 37,

в ВКО – 18,

в Жамбылской области – 16,

в ЗКО – 93,

в Карагандинской области – 118,

в Костанайской области – 79,

в Кызылординской области – 22,

в Мангистауской области – 31,

в Павлодарской области – 62,

в СКО – 44,

в Туркестанской области – 7,

в Улытауской области - 19.

Всего в стране подтверждено 1 млн 381 тыс. 911 случаев COVID-19.



