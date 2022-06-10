Девять случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 305 837 случаев, из них:



в городе Нур-Султане – 3,

в городе Алматы – 4,

в городе Шымкенте – 1,

в Карагандинской области – 1.





Ранее сообщалось, что Минздрав РК выявил циркуляцию «стелс-омикрон» штамма. Во всех регионах выявлен BA.1 «омикрон» штамм – 98,6%, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 «стелс-омикрон» - 36,7%, B.1.617 - «дельта» - 1,4%.



