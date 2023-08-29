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    Девять школ не откроются к 1 сентября в Атырауской области

    29 Августа 2023, 04:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 1 сентября из-за ремонта и аварийности не откроются 9 школ, из них 7 - в городе и 2 - в одном из районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель акима области Жасулан Бисембиев, в городе не успеют завершить ремонт в 4 школах, вопрос с ремонтом одной школы еще не решен и две школы признаны аварийными. К октябрю завершится ремонт в двух школах Исатайского района.

    «Но к такой ситуации мы были готовы. На капитальный ремонт требуется полгода. Мы просили разрешить отправить учащихся школ, где требовался большой ремонт, на дистанционное обучение с марта. Нам не разрешили. Такое в правилах не прописано - на дистанционку можно отправлять только во время ЧС, пандемии, но не из-за ремонта. Поэтому заблаговременно распределили учащихся школ номер 19, 27, 13, 31,30, имени Ломоносова и Алтынсарина по другим учебным заведениям», - сообщил Жасулан Бисембиев.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Атырау
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