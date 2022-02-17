Девять полицейских попали в ДТП на космодроме Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали девять полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно, автобус Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) врезался в полицейский автобус, который ехал перед ним. За рулем был 57-летний водитель, который превысил скорость и не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали 10 полицейских, девятерым из них потребовалась госпитализация. У большинства диагностировали травмы головы и шеи. По факту случившегося проводится проверка.