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Девять полицейских попали в ДТП на космодроме Байконур
17 Февраля 2022 20:27
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БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали девять полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как стало известно, автобус Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) врезался в полицейский автобус, который ехал перед ним. За рулем был 57-летний водитель, который превысил скорость и не справился с управлением.
В результате ДТП пострадали 10 полицейских, девятерым из них потребовалась госпитализация. У большинства диагностировали травмы головы и шеи. По факту случившегося проводится проверка.
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