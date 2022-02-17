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Девять полицейских попали в ДТП на космодроме Байконур

17 Февраля 2022 20:27
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Девять полицейских попали в ДТП на космодроме Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали девять полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как стало известно, автобус Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) врезался в полицейский автобус, который ехал перед ним. За рулем был 57-летний водитель, который превысил скорость и не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали 10 полицейских, девятерым из них потребовалась госпитализация. У большинства диагностировали травмы головы и шеи. По факту случившегося проводится проверка.


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#Кызылординская область   #Байконур   #ДТП   #Происшествия   #Транспорт   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Сара Кабикызы

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