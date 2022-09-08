Девять подрядных организаций приступили к стройке домов для погорельцев в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае прошел брифинг по механизмам оказания помощи населению Аулиекольского района, пострадавшего в результате лесных пожаров в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления строительства, градостроительства и архитектуры Берик Танжариков, на сегодня проведено техобследование сгоревших объектов, Аулиекольским районным акиматом выделен земельный участок для строительства домов, проведены геодезические работы.

«Начаты строительно-монтажные работы. Определены 9 подрядных организаций, которые приступили к работе. Сейчас осуществляется закуп и поставка строительных материалов. Все инженерные, коммуникационные сети, водоснабжение, газоснабжение, подъездные пути будут подведены», - сообщил Б. Танжариков.

Как оказалось, на определенном для строительства новых домов участке в рамках генплана поселка Аулиеколь должны были построить 530 домов. При определении именно этого участка самым главным критерием является проведение геологических изысканий. По словам Б. Танжарикова, на земельном участке были проведены два независимых геологических изыскания.

«На участке начаты работы, вырыто 30 котлованов, ведется заливка бетона на 7 участках. Начаты работы по подведению инженерной инфраструктуры. Также определен единый стандарт строительства жилья. Несмотря на то, что у многих были дома по 40-50 квадратов, новые дома будут по 100 квадратных метров»,- добавил руководитель профильного ведомства.

Известно, что не все погорельцы согласны жить в новых домах в Аулиеколе. Большинство из них - из Аманкарагая, и именно там, на местах старых домов люди и хотят жить.

«Согласно законодательству люди имеют право как на новое жилье, так и на компенсацию. Сейчас проводится оценка ущерба по сгоревшему жилью, — пояснил Б. Танжариков. — Компенсация будет рассчитываться из данных техпаспорта, где описываются размер, площадь дома и материалы, из которых дом построен. То есть, конструктивные элементы полностью описаны в техпаспорте. Оценщик берет во внимание все эти данные, а также год постройки и рыночную стоимость жилья в регионе. Так и высчитывается компенсация».

Вместе с тем, если будут желающие взять компенсацию вместо нового дома, оставшиеся дома будут все равно реализованы, но только уже для очередников. В итоге 91 дом будет построен.