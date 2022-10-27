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    Девять подозреваемых в двойном убийстве задержали в Актобе

    27 Октября 2022, 19:57

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По подозрению в совершении убийства двух граждан в городе Актобе сотрудниками полиции установлены все подозреваемые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Рolisia.kz.

    «Ранее полицией было задержано трое подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Еще шесть задержаны в одном из населенных пунктов региона в 400 км от областного центра. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 пункту 1 УК РК «Убийство», - говорится в сообщении полиции.

    Ранее сообщалось, что тела двух человек нашли на берегу реки в Актобе. По информации прокуратуры Актюбинской области, 26 октября в 20:14 поступило сообщение о том, что напротив банного комплекса «Оазис», расположенного по улице К. Нокина в Актобе на берегу реки Илек, обнаружены два трупа.

    По данному уголовному делу была определена группа процессуальных прокуроров.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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