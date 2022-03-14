Девять организаторов январских беспорядков задержаны в Актюбинской и Жамбылской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По организации и участию в массовых беспорядках расследуются 44 уголовных дела. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По организации и участию в массовых беспорядках расследуются 44 уголовных дела. В Актюбинской и Жамбылской областях арестованы 9 организаторов. Они подозреваются в призывах к беспорядкам, погромам государственных и коммерческих объектов», - сказал Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса.

Генпрокурор уточнил, что в отношении участников беспорядков возбуждено 15 уголовных дел. В качестве подозреваемых по этим делам проходят 527 человек. Под арестом находятся 278 лиц.

Ранее Берик Асылов отметил волнообразный характер развития январских событий.

«Можно констатировать волнообразный характер развития событий. Как я уже говорил, была первая волна – это мирные митинги. С ними у полиции не было никаких столкновений. Наоборот, власти дали все возможности провести мирные митинги. Однако затем в ряды митингующих влились разного рода экстремисты, которые повернули протест в радикальное русло. Из-за их подстрекательств начались первые столкновения. Это вторая волна», - пояснил Берик Асылов.