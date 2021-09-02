Девять новых водохранилищ построят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 лет в Казахстане будет реконструировано не менее 120 каналов. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что за 5 лет будет реконструировано не менее 120 каналов протяженностью порядка 2,3 тыс. км. Кроме того, до 2025 года в 6 областях (Акмолинская – 1, Алматинская – 1, Жамбылская – 3, ЗКО – 2, Кызылординская – 1, Туркестанская – 1) будут построены 9 новых водохранилищ с общим объемом 1,7 млрд. м3.

«Строительство водохранилищ позволит снизить угрозу паводковых явлений для 20 населенных пунктов (70 тыс. чел.), ввести в оборот 195 тыс.га новых орошаемых земель, создать более

20 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве. В этом году уже завершено строительство водохранилища Кенсай-Коскорган -2 в Туркестанской области, по остальным ведется разработка ТЭО либо ПСД», - уточнил министр.

В заключение Магзум Мирзагалиев заверил, что министерство приложит все усилия по качественному выполнению поручений Главы государства.