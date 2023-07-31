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    Девять новых школ построят в Жамбылской области

    31 Июля 2023, 07:13

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые объекты образования появятся в Жамбылской области - до конца года планируется сдать в эксплуатацию 9 новых школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя областного управления образования Мейрхана Умирбека, на строительство 25 объектов образования выделено 23,1 млрд тенге.

    «Ведется строительство 17 школ и восьми пристроек. До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 9 школ и 5 пристроек, остальные объекты - переходящие на 2024 год. Это должно решить проблемы имеющихся в регионе двух трехсменных школ, двух школ с дефицитом мест и шести аварийных школ», - отметил спикер.

    Помимо этого, на капитальный ремонт 17 объектов образования выделено 4,4 млрд тенге, на текущий ремонт 47 объектов – 668,3 млн тенге.

    «По поручению акима Жамбылской области выделено 154,1 млн тенге на текущий ремонт общежития Беткайнарского колледжа №7 Кордайского района и 38 миллиона тенге на ремонт системы теплоснабжения учебного корпуса Кордайского сельскохозяйственного колледжа», - отметил Мейрхан Умирбек.

    По информации облуправления образования, в 2022 году на развитие сферы образования региона выделено 244,4 млрд тенге, что превышает 50% годового бюджета региона. На строительство 22 объектов образования в 2022 году было выделено 7,6 млрд тенге. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в Жамбылской области будет построено еще 20 учебных заведений.

    Как сообщалось ранее, ко Дню Знаний этого учебного года в Жамбылской области открылось шесть новых школ в Таразе и в четырех районах Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование школа
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