Девять новых школ построят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые объекты образования появятся в Жамбылской области - до конца года планируется сдать в эксплуатацию 9 новых школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления образования Мейрхана Умирбека, на строительство 25 объектов образования выделено 23,1 млрд тенге.

«Ведется строительство 17 школ и восьми пристроек. До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 9 школ и 5 пристроек, остальные объекты - переходящие на 2024 год. Это должно решить проблемы имеющихся в регионе двух трехсменных школ, двух школ с дефицитом мест и шести аварийных школ», - отметил спикер.

Помимо этого, на капитальный ремонт 17 объектов образования выделено 4,4 млрд тенге, на текущий ремонт 47 объектов – 668,3 млн тенге.

«По поручению акима Жамбылской области выделено 154,1 млн тенге на текущий ремонт общежития Беткайнарского колледжа №7 Кордайского района и 38 миллиона тенге на ремонт системы теплоснабжения учебного корпуса Кордайского сельскохозяйственного колледжа», - отметил Мейрхан Умирбек.

По информации облуправления образования, в 2022 году на развитие сферы образования региона выделено 244,4 млрд тенге, что превышает 50% годового бюджета региона. На строительство 22 объектов образования в 2022 году было выделено 7,6 млрд тенге. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в Жамбылской области будет построено еще 20 учебных заведений.

Как сообщалось ранее, ко Дню Знаний этого учебного года в Жамбылской области открылось шесть новых школ в Таразе и в четырех районах Жамбылской области.