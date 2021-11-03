Девять национальных операторов потеряют свой статус в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый законопроект в сфере конкуренции и монополии позволит сократить количество государственных и частных операторов и наладить работу. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий важный шаг – регулирование деятельности государственных и частных операторов. Сегодня основы регулирования монополии определяются Предпринимательским кодексом. Вместе с тем в Казахстане сложилась практика законодательной передачи исключительных прав на осуществление определенных видов деятельности без создания государственной монополии. Фактически был создан альтернативный институт, осуществляемый государственными и частными операторами. Мы определили 51 оператора, 47 из которых созданы при участии государства. Теперь к ним должен быть применен режим правового ограничения, применяемый к субъектам государственной монополии», - сказал Серик Жумангарин на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в рамках правовых ограничений требуются такие меры, как конкурсный отбор и прозрачность деятельности.

«Самое главное, нужно сократить количество операторов. Сейчас принимаются кардинальные меры по девяти операторам. Они будут лишены статуса после принятия законопроекта. После этого Правительство установит сроки приватизации четырех субъектов. Два из них находятся в частной собственности и три продолжают функционировать как подведомственные организации. 18-ти операторам регулирование не требуется, так как они осуществляют общественные услуги и не получают прибыли. По остальным 24 операторам предложено обеспечить жесткое антимонопольное регулирование», - заключил глава агентства.